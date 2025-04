Instagram/@graoficial Gracyanne Barbosa é tietada por fãs em feira fitness

Gracyanne Barbosa foi um dos destaques do Arnold Sports Festival South America, realizado neste sábado (5), em São Paulo. A influenciadora fitness e ex-BBB marcou presença na feira voltada à nutrição, saúde e bem-estar, atraindo olhares e o carinho dos fãs.

Em suas redes sociais, Gracyann e compartilhou um carrossel de fotos mostrando momentos da participação no evento, incluindo registros com admiradores e profissionais do universo fitness.

" Que saudade eu estava de viver um @arnoldsportssouthamerica ❤️ É uma honra estar nesse evento maravilhoso, prestigiando pessoas que eu admiro muito e também recebendo tanto amor e carinho de vocês! Amanhã tem mais. Quem eu vejo lá? 🏋🏾‍♀️ Foto: jhony_santos0", escreveu ela na legenda da publicação.

A influenciadora é presença frequente em eventos do segmento e, como de costume, foi muito tietada pelos fãs e expositores da feira, que reúne marcas e nomes de referência no esporte e no estilo de vida saudável.