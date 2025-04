Instagram/Reprodução Eliezer faz missão religiosa após melhora na saúde do filho

O ex-BBB e influenciador Eliezer voltou às redes sociais neste sábado (5), após quatro dias ausente. Ele explicou que esteve em uma missão espiritual, participando de um retiro religioso em uma montanha, e compartilhou com seus seguidores os aprendizados vividos durante esse período.

Segundo ele, a experiência foi motivada por uma promessa feita durante um momento delicado da saúde do filho mais novo, Ravi, de apenas quatro meses.

“Todos esses dias que fiquei sumido daqui foi pq fui viver um encontro com Deus. Por 4 dias, subi uma montanha buscando transformação e mais intimidade com Ele. Eu não sei se todos vocês aqui viram meu testemunho, se viram vão lembrar, quando eu orei pela primeira vez e pedi pela vida do Ravi, eu disse em oração que se ele salvasse nosso filho, eu faria tudo que Ele pedisse, não importa o que fosse. E esse foi o primeiro chamado Dele pra mim, quase que de forma imediata”, c ontou Eliezer em seu perfil.

Na publicação, ele revelou ter participado do movimento "Legendários", que reúne homens em encontros espirituais realizados ao redor do mundo. Por regras do grupo, os detalhes do que acontece durante a imersão não podem ser compartilhados.

“Não fui sozinho, fui com um grupo de homens que são conhecidos como legendários que é um movimento que hoje está presente no mundo inteiro. Como parte da ‘regra’ do movimento, o que acontece na montanha fica na montanha então não posso contar por mais que eu queira o quanto foi maravilhoso meu encontro com nosso Pai. E hoje, foi a minha volta da montanha e minha família foi me encontrar. E na montanha eu aprendi que a gente nunca deve desistir da família da gente, por mais que o problema pareça impossível. Depois dessa montanha eu tenho a certeza que eu nunca vou desistir da minha família. Eu amo vocês”, declarou emocionado.

Em uma foto ao lado do filho caçula, Eliezer ressaltou a importância de Ravi em sua jornada espiritual e aproveitou para responder críticas sobre sua conversão.

“E eis aqui o responsável por toda essa mudança, nosso pequeno e guerreiro Ravi. Eu sei que as pessoas questionam bastante a nossa conversão, nosso batismo e eu preciso dizer para os que criticam ou duvidam, que Ele salvou nosso filho e não tem como você viver o sobrenatural de Deus e continuar a viver como se nada tivesse acontecido. Deus preenche quando se há um vazio que nada preenche. Pra você sentir medo caminhando com Deus, vai ter que esquecer quem Ele é”, afirmou.

Ravi enfrentou um quadro de inflamação rara e grave no intestino logo após o nascimento. O bebê ficou internado por cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.