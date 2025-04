Instagram/Reprodução Anitta surpreende público ao subir no palco com Gilberto Gil

O público foi à loucura durante o show de Gilberto Gil na noite deste sábado (5), no Rio de Janeiro, ao presenciar uma participação surpresa de Anitta. A cantora apareceu de surpresa e, ao lado do ícone da MPB, cantou o clássico "Aquele Abraço".

Os dois artistas trocaram sorrisos e dançaram juntos no palco. O momento especial foi registrado nas redes sociais do cantor, que publicou o vídeo da participação com a legenda: "Funk-se quem puder! Encontro que ficará na memória com a garota do Rio."

A apresentação integra a turnê Tempo Rei, que celebra os mais de 60 anos de carreira de Gil e marca sua despedida dos palcos. No repertório, o público acompanha uma viagem cronológica por sua trajetória musical, passando por gêneros como samba, rock, forró e baladas românticas.

O evento, realizado n a Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, também atraiu diversos famosos. Entre os presentes estavam Isis Valverde, Juliette e o noivo Kaique Cerveny, Adriana Esteves acompanhada de Vladimir Brichta, Marieta Severo, entre outros nomes que foram prestigiar o show histórico.