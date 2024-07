Mayra Dugaich Jack White lança novo álbum

Na última sexta-feira (19), o roqueiro Jack White aparentemente lançou um novo álbum, que contou com a distribuição gratuita pelos funcionários das lojas da Third Man Records , que o colocaram nas sacolas dos clientes.

Segundo a Billboard, um fã postou no fórum do Reddit que recebeu um vinil misterioso em sua sacola intitulado No Name na loja da Third Man Records no bairro londrino do Soho. “Comprei uma camiseta hoje e o cara da caixa registradora colocou isso na minha bolsa também…. Eu perguntei e pensei que talvez fosse sua demonstração ou algo assim, mas ele não parecia ter a menor ideia, dizendo que a ‘gerência’ tinha acabado de dizer para distribuí-la aos clientes” , afirmou o post.

A mesma coisa aconteceu com outro usuário no mesmo fórum, que visitou a localização da loja em Nashville, nos Estados Unidos. “ Posso confirmar totalmente que é um novo álbum de Jack White” , escreveu o Redditor. “Eu ouvi e é muito bom”

O álbum supostamente contém 13 músicas. O último álbum de White foi Entering Heaven Alive, de 2022, que incluía os singles If I Die Tomorrow, Love Is Selfish e Queen of the Bees . O projeto chegou apenas três meses após o lançamento de seu álbum Fear of the Dawn.

Beyoncé manda flores para Jack White e agradece por inspiração em ‘Cowboy Carter’

A popstar Beyoncé presenteou o cantor e compositor Jack White , ex- White Stripes , com flores em forma de agradecê-lo por inspirar Cowboy Carter , o novo trabalho de estúdio da cantora.

Jack White foi até o Instagram para compartilhar com seus fãs o presente que recebeu, que veio com uma nota: “Jack, espero que você esteja bem. Eu só queria que você soubesse o quanto você me inspirou nesse disco. Envio a você meu amor, Beyoncé”.

“Que gesto doce receber aqui em Nashville esta manhã da talentosa e graciosa @beyonce comemorando seu novo álbum Cowboy Carter”, escreveu Jack White em sua conta oficial no Instagram. “Muito amor e respeito por você madame e gentilmente obrigado. Continue fazendo músicas lindas e poderosas, ninguém canta como você”.

Beyoncé e Jack White já trabalharam juntos em 2016 na faixa Don’t Hurt Yourself , que compõe o álbum Lemonade da popstar .