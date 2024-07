Mayra Dugaich Stray Kids lança novo mini álbum ‘ATE’

Nesta sexta-feira (19), foi lançado o novo mini álbum ATE do grupo de k-pop Stray Kids.

Changbin falou com Billboard Itália sobre o novo trabalho antes de se apresentarem no festival I-Day, em Milão.

“Desta vez, vocês também podem esperar do Stray Kids uma música ainda mais diferente e evoluída. Acho que poderão experimentar gêneros que não havíamos explorado antes. Além disso, este álbum contém histórias que podemos contar agora, emoções e experiências atuais que não havíamos compartilhado antes. Esperamos que escutem atentamente esses aspectos e aguardem com expectativa”, afirmou.

Vale lembrar que em agosto eles iniciam uma turnê mundial para promover o álbum. Depois de passar pela Ásia e Austrália, em 2025 será a vez da América do Norte, América Latina e Europa receberem os shows do grupo.

Stray Kids renova contrato com a JYP Entertainment

Na última quinta-feira (18), a JYP Entertainment informou que o grupo Stray Kids renovou seu contrato com a agência, de acordo com o jornal Sports Seoul.

“Antes do término de seus contratos exclusivos no início do próximo ano, todos os membros do Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. renovaram seus contratos”, afirmou o comunicado.

“O Stray Kids, um artista que está demonstrando poder incomparável em música e performance no mercado musical global, e a JYP, que liderou e planejou seu crescimento, assinaram um contrato de renovação, sonhando com uma visão elevada baseada em forte confiança “, finalizou.

O Stray Kids e a JYP planejam ainda mais impulso de crescimento aos artistas que estão abrindo um novo capítulo na história da indústria musical. O grupo continua em constante treinamento e dedicação.

Vale lembrar que o Stray Kids, fez sua estreia oficial em março de 2018 e inclui suas próprias músicas e histórias em cada álbum, segue recebendo atenção de fãs coreanos e internacionais.

Em março de 2022, o mini-álbum ‘ ODDINARY’ entrou na parada principal da Billboard 200 e ficou em primeiro lugar e desde então estabeleceu um recorde de ocupar o primeiro lugar nessa parada por quatro vezes consecutivas. Além disso, a música-título ‘ Rock (樂)’ do mini-álbum ‘ 樂-STAR’ (Rockstar) foi lançada em novembro de 2023 e o single digital Lose My Breath (Feat. Charlie Puth) saiu em maio deste ano.

Vale destacar a performance do grupo no palco. Eles já foram atrações de festivais como I-Days em Milão, na Itália, BST Hyde Park em Londres, na Inglaterra, e Lollapalooza Chicago nos Estados Unidos.

O show da turnê mundial estreia com quatro datas em Seul, na Coreia do Sul e depois segue pela Ásia e Austrália. Em 2025, eles planejam anunciar mais locais, como América Latina, América do Norte e Europa,

O Stray Kids se prepara para o lançamento de seu novo mini álbum ATE com o single Chk Chk Boom às 13h do dia 19 de julho.

Vale lembrar que eles estão na trilha sonora do filme Deadpool & Wolverine , a faixa inédita Slash será lançada no dia 24 de julho.

