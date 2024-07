Mayra Dugaich Justiça nega habeas corpus a Nego Di

Na última terça-feira (16), o humorista e ex-BBB Nego Di teve seu pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio Grande do Sul, ele permanecerá preso em Canoas, onde está detido desde domingo (14). Ele é investigado por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica.

De acordo com o Splash, do UOL, a decisão de manter a prisão, foi assinada pelo desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto, da 7ª Câmara Criminal.

Nego Di e o sócio Anderson Boneti são suspeitos de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos em uma loja virtual chamada Tadizuera , que nunca foram entregues. Os valores do golpe somam R$ 5 milhões.

“Informamos que a decisão atual refere-se apenas à liminar do habeas corpus. Continuamos confiantes de que, ao analisar os fatos e circunstâncias detalhadas, o Judiciário reconhecerá a ausência de necessidade da manutenção da prisão preventiva”, alegou a defesa do humorista.

Vale lembrar que Nego Di também foi alvo de uma operação do Ministério Público sobre rifas virtuais ilegais. Na ocasião, o comediante teve carros de luxo apreendidos e contas bancárias bloqueadas.

Jojo Todynho exige indenização na justiça contra Nego Di

Em 2022, a cantora Jojo Todynho exigiu uma indenização na justiça contra o humorista Nego Di. Depois de ter sofrido ataques do artista, a vencedora do reality show A Fazenda pediu R$ 40 mil por danos morais. As informações são do site Noticias da TV.

“O deferimento de liminar em tutela de urgência para que o réu se abstenha de falar o nome e expor a imagem dos autores, em todas suas redes sociais, sob pena de multa por cada citação indevida de R$ 10 mil”, diz a ação movida por Jojo Todynho.

A cantora também pediu a exclusão dos vídeos que Nego Di publicou sobre ela.

