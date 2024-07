Rihanna: 'Don't Stop the Music' bate 1 bilhão de plays no Spotify

Marcelo de Assis [object Object]

O megahit Don’t Stop the Music , da popstar Rihanna , acaba de alcançar a expressiva marca de 1 bilhão de plays na plataforma Spotify . Esta marca vem na sequência de outro momento histórico da artista no streaming, quando que em 2023 ela se tornou a primeira artista feminina a ter 10 músicas com esse montante de plays .

Entre as faixas solo de Rihanna que ultrapassaram 1 bilhão de sreams no Spotify estão: Needed Me, Love on the Brain, S&M, Only Girl (in the World) e Diamonds .

Já os singles onde Rihanna conta com colaborações e que também bateram a mesma marca de streams na plataforma são Work (com Drake ), Umbrella (com Jay-Z ), We Found Love (com Calvin Harris ), Stay (com Mikky Ekko ), FourFiveSeconds (com Kanye West e Paul McCartney ) e Love the Way You Lie (com Eminem ).

“Foi uma gravação seminal no sentido de que, antes daquela música e de ‘SexyBack’ de Justin Timberlake, a dance music era basicamente inexistente no pop americano”, disse a dupla de produtores Stargate ao Entertaiment Weekly . “As pessoas sempre diziam: “Esse padrão de bumbo de quatro no chão não funciona nos EUA, não vai funcionar na rádio”.

Don’t Stop the Music é parte integrante do álbum Good Girl Gone Bad , lançado originalmente em 31 de maio de 2007 pela Universal Music , via Def Jam Recordings .

Rihanna afirma estar preparada para voltar ao estúdio

No último 10 de junho , a cantora Rihanna esteve em uma festa de lançamento de sua linha de produtos para cabelo, e afirmou que agora está preparada para gravar seu aguardado novo álbum .

“A música pra mim soa como uma nova descoberta. Estou redescobrindo as coisas. Tenho trabalhado nesse álbum há tanto tempo que meio que coloquei tudo isso de lado. Agora, estou preparada pra voltar ao estúdio. Agora! Então, irei começar […]. Quero voltar e escutar [as músicas] com novos ouvidos, uma nova perspectiva, e ver como fica ”, disse a estrela pop em entrevista ao Entertainment Tonight .

“Essa é a provavelmente a coisa que mais levei tempo pra criar” , afirmou sobre a marca Fenty Hair . Porém depois, ela disparou: “Não, na verdade, é o ‘R9′” .

Vale lembrar que desde 2023, quando fez um show no Super Bowl, aumentou a expectativa de um retorno de Rihanna à música, mas nada aconteceu.

Vale destacar que seu álbum mais recente é Anti, de 2016. Atualmente, ela possui 84,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify .