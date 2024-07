Mayra Dugaich Halle Berry deixa elenco da série de Ryan Murphy, ‘All’s Fair’

Na última segunda-feira (15), foi divulgado que a atriz Halle Berry não faz mais parte do elenco da próxima série de drama jurídico do Hulu , All’s Fair .

De acordo com a Variety, a notícia de sua saída acontece apenas uma semana depois de ter sido confirmado que ela havia se juntado à série ao lado de Glenn Close e Kim Kardashian. Segundo fontes do site, a atriz saiu devido a um conflito de agenda.

Vale destacar que a série All’s Fair , de Ryan Murphy, terá como foco um escritório de advocacia exclusivamente feminino em Los Angeles. Os detalhes do personagem de Berry não foram divulgados.

Os próximos lançamentos da atriz incluem o filme da Netflix A Liga , ao lado de Mark Wahlberg, e o filme de terror da Lionsgate Never Let Go . O primeiro estreará em 16 de agosto, enquanto o outro está previsto para o dia 27 de setembro.

Neste projeto, Murphy atua como escritor, diretor e produtor executivo, esta foi a primeira série anunciada sob seu novo contrato geral com a Disney após o fim de seu contrato com a Netflix. Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Laura Greene e Richard Levine também atuam como escritores e produtores executivos. Kardashian e Close são produtoras executivas junto com Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun e Scott Robertson.

Vale ressaltar que na semana passada foi divulgado que All’s Fair é um dos cinco programas que receberão uma parte de US$ 58 milhões em créditos fiscais da California Film Commission. A expectativa é que a série seja filmada por 97 dias na Califórnia, incluindo 10 dias fora da área de Los Angeles.

Netflix libera trailer de filme com Halle Berry e Mark Wahlberg

A Netflix liberou o trailer do filme A Liga , protagonizado por Halle Berry e Mark Wahlberg.

Os atores Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons completam o elenco. A direção é de Julian Farino.

“Mike (Wahlberg) está feliz vivendo uma vida simples como trabalhador da construção civil em sua cidade natal, Nova Jersey – até que sua namorada do ensino médio, Roxanne (Berry), aparece com mais coisas em mente do que romance. Sabendo que ele é o homem certo para o trabalho, ela recruta Mike para uma perigosa missão de inteligência na Europa que os junta novamente em um mundo de espiões e perseguições de carros em alta velocidade, com faíscas voando pelo caminho”, diz a sinopse.

Vale destacar que o filme de ação estreia no dia 16 de agosto.