Claudia Leitte renova votos dos 17 anos de casamento com Marcio Pedreira

Claudia Leitte , aos 44 anos de idade, renovou os votos de casamento com o marido, Márcio Pedreira, em uma cerimônia realizada neste domingo (14).

A cantora compartilhou a novidade com os fãs pelo Instagram, onde postou uma série de fotos da celebração, que teve a participação especial dos três filhos do casal: Davi , de 15 anos, Rafael , de 11, e Bela , de quatro anos.

Ela e Márcio, que se casaram inicialmente em 2007, atualmente residem em Miami, nos Estados Unidos. Claudia Leitte explicou a motivação por trás da renovação dos votos.

“Renovamos nossos votos diante dos nossos três filhos, porque queremos reafirmar nossa fé, esperança e, sobretudo, nosso amor, a fim de que saibam que não há vida sem Cristo, a pedra angular, a fundação da nossa família” , escreveu a cantora.

Essa cerimônia não apenas simboliza o compromisso contínuo do casal, mas também fortalece os laços familiares. Claudia Leitte também fez questão de ser franca sobre a realidade do casamento e da criação dos filhos.

“Sim! Tá tudo bem bonito aí, o momento foi de fato cinematográfico, especial, apenas com nossos familiares, mas, isso não nos torna perfeitos” , afirmou ela.

Leitte destacou que o casamento é um trabalho diário e que criar filhos é desafiador. Desde o início de seu relacionamento, há 19 anos, Claudia e Márcio decidiram que a fé em Jesus Cristo seria o alicerce de sua união.

“Entretanto, há 19 anos, eu e Márcio nos encontramos e decidimos que não desistiríamos sob nenhuma adversidade e que nosso elo sempre seria Jesus Cristo! Sabemos que Ele tem nos fortalecido, sabemos que construímos nosso lar numa rocha firme” , escreveu Claudia.

O casal começou a namorar após um reencontro por acaso em um restaurante, em uma bela história de amor que culminou na primeira cerimônia em Salvador, Bahia.

O evento foi marcado pela alegria dos convidados ao som de canções dos anos 80, o que refletiu o gosto musical e a animação que sempre acompanharam a cantora.

Em 20 de janeiro de 2009, Claudia deu à luz seu primogênito, Davi, no Hospital Aliança, em Salvador. O nascimento dele foi seguido por um momento de preocupação quando o bebê contraiu meningite, o que necessitou de cuidados intensivos.

Três anos depois, em 27 de janeiro de 2012, Claudia Leitte anunciou a segunda gravidez, mas manteve o segredo por algumas semanas até compartilhar a feliz notícia publicamente.

Em 15 de agosto de 2012, nasceu Rafael, o segundo filho, que chegou ao mundo com saúde e alegria para completar ainda mais a família. Em 20 de agosto de 2019, Claudia Leitte deu à luz sua primeira filha, Bela, em Miami, Flórida, por meio de uma cesariana.

A decisão de ter Bela nos Estados Unidos refletiu não apenas questões médicas, mas também a conveniência de viver temporariamente no exterior. Claudia atualmente reside com a família na América do Norte, e volta ocasionalmente no Brasil para compromissos profissionais.

Ter filhos no exterior não foi escolha apenas de Claudia Leitte

Claudia optou por ter sua filha Bela nos Estados Unidos em 2019. A cantora explicou que isso ocorreu devido aos compromissos profissionais já agendados no exterior, como shows e outras obrigações de trabalho.

Simone , da dupla com Simaria , deu à luz sua filha Zaya nos Estados Unidos, em 2021. A cantora explicou que escolheu ter filho em solo americano devido a questões práticas e estruturais.

Ela tem uma casa em Orlando, na Flórida, e a conveniência de resolver questões burocráticas enquanto reformava o imóvel foi promissora para a família.

Essa escolha também garantiu que Zaya tenha automaticamente a cidadania americana, um dos principais motivos pelos quais muitos brasileiros optam por ter filhos no exterior.