Velvet Chains une o grune ao nu-metal no inédito single 'Enemy'

O Velvet Chains , conhecido por seu hard rock comovente, dá um salto ousado com seu último lançamento, Enemy . Misturando a coragem do grunge com a intensidade do nu-metal , a faixa, já disponível nas plataformas digitais, mergulha profundamente na emoção crua e na turbulência interior, oferecendo uma viagem visceral às sombras da mente do ser humano.

Enemy , produzido e mixado por Josh Wilbur , é uma potência sonora. Acompanhado por um videoclipe cativante produzido pela TFP Studios , que retrata uma briga de personagens de argila que nos lembra o Celebrity Deathmatch da MTV , a banda mantém sua intensidade enquanto adota uma abordagem criativa.

Após retornar de uma recente turnê com o SLASH (SMKC) na América do Sul , o Velvet Chains está atualmente cativando o público em programas patrocinados por rádios no sudoeste, noroeste e centro-oeste.

Com seu single anterior, Stuck Against The Wall , passando nove semanas no Mediabase e no Top 40 Active Rock da Billboard , o Velvet Chains continua a crescer como uma força formidável no rock.

A formação atual da banda inclui Ro Viper nos vocais, Nils Goldschmidt no baixo, Lahi Cassiano na guitarra solo, Von Boldt na guitarra base e backing vocals e Jason Hope na bateria.

Velvet Chains abriu show solo de Slash no Brasil

Desde que despontou no cenário do rock em 2008, o Velvet Chains não descansou um minuto sequer. Uma série de grandes lançamentos alavancou e alicerçou o nome do grupo entre as principais revelações do estilo em âmbito global.

Durante 2023, foram lançados cinco singles de grande repercussão. São eles: Eyes Closed, Stuck Against the Wall, I Am The Ocean, e as regravações dos hits Wasted e Pass the Disease .

Tendo como base os Estados Unidos , o grupo conta com músicos de diversas nacionalidades, e esse amálgama cultural é responsável por uma sonoridade única que vem ultrapassando fronteiras e expandindo o território do Velvet Chains por todo o mundo. Em 2023, realizaram a primeira turnê sul-americana, que passou por Chile e Brasil , tocando ao lado de The Winery Dogs e Stone Temple Pilots , além de uma participação bombástica no Summer Breeze Brasil , que resultou no videoclipe ao vivo de Last Drop , dirigido por Leo Liberti .

Depois desse sucesso, a banda retornou ao Brasil como convidada especial do lendário guitarrista Slash e sua banda Myles Kennedy & The Conspirators , com shows nas cidades de Belo Horizonte , São Paulo , Rio de Janeiro e Porto Alegre .

Confira: