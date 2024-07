Mayra Dugaich ‘Shrek 5’ confirma estreia para julho de 2026

Na última terça-feira (9), a DreamWorks Animation anunciou que Shrek 5 está oficialmente em desenvolvimento e ganhou uma data de lançamento para 1º de julho de 2026.

A animação será dirigida por Walt Dohrn, que também trabalhou nos filmes anteriores. Shrek 5 será produzido por Gina Shay e pelo fundador da Ilumination Chris Meledandri Brad Ableson também será co-diretor.

Vale destacar que Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz estão confirmados para retornar. A volta de Antonio Banderas, a voz original do Gato de Botas, ainda não está confirmado.

Vale ressaltar que Murphy deixou escapar em junho que ele já havia começado a gravação de voz para o filme.

“ Começamos a fazer [‘Shrek 5’] meses atrás”, disse Eddie a Collider. “ Eu fiz isso. Eu gravei o primeiro ato e faremos isso este ano, terminaremos. ‘Shrek 5’ está saindo e o Burro vai ter seu próprio filme. Faremos isso também. Então, vamos fazer um ‘Shrek’ e um [filme] do Burro. ” Quando perguntado se os dois filmes estavam sendo gravados simultaneamente, ele explicou: “ Não, não ao mesmo tempo. Comecei a gravar ‘Shrek’ e, a seguir, faremos o do Burro”.

Em entrevista à revista Variety, o CEO da Illumination, Chris Meledandri falou sobre a sequência de filmes.

“Quando você olha para trás, para essas performances vocais, elas são incríveis e, embora você certamente possa defender uma reinvenção completa, me vejo respondendo aos meus próprios sentimentos nostálgicos de querer voltar a essas caracterizações. O desafio para nós tem sido encontrar algo que realmente pareça não ser apenas mais um filme de uma série de sequências.”, afirmou.

Vale lembrar que a franquia “Shrek” lançou quatro longas-metragens entre 2001 e 2010. O Shrek original transformou a DreamWorks Animation em um estúdio poderoso, com faturamento mundial de US$ 487 milhões. O filme se tornou o primeiro vencedor do Oscar na categoria longa de animação. Shrek 2 arrecadou US$ 928 milhões. Ambos os filmes concorreram à Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. Embora Shrek Terceiro e Shrek Para Sempre tenham recebido menos elogios do que os dois primeiros filmes, eles ainda conseguiram arrecadar US$ 813 milhões e US$ 752 milhões em todo o mundo. Ambos os spinoffs de Gato de Botas também foram sucessos teatrais, arrecadando US$ 555 milhões e US$ 484 milhões, respectivamente.

Confira: