Janaina Nunes Lauriana Taís Araújo dá de presente para o pai apartamento de R$ 3 milhões

Presentão! A atriz Taís Araújo presenteou o pai com um apartamento avaliado em R$ 3 milhões . O imóvel fica próximo ao shopping Rio Sul, em Botafogo, área nobre do Rio de Janeiro. A artista ainda não divulgou nada com o público sobre a compra.

No entanto, segundo o colunista Dan Nascimento , do jornal O Dia , o apartamento está localizado a oito minutos do metrô, com um condomínio mensal de R$ 1.918,00 . Além disso, possui 30 itens de lazer, incluindo academia, piscina, playground, salão de festas e jogos, além de segurança integrada.

Vale lembrar que, o economista Ademir Araújo completou 79 anos, no último dia 27 de maio. Nas redes sociais, Taís Araújo se derreteu pelo patriarca e dividiu com os seus milhões de seguidores a relação que tem com Ademir.

“Hoje é aniversário do meu pai, 79 anos! Que delícia ter meu pai perto de mim. Quem o conhece sabe o homem amoroso, divertido, atencioso que ele é. Papai, muito obrigada por ser esse pai presente, maravilhoso e tão meu amigo. Te amo, meu velhinho” , se declarou a famosa.