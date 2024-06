The Music Journal Brazil Entenda o real motivo que levou Eliana a trocar o SBT pela Globo

A apresentadora Eliana deixou o SBT após 15 anos de trajetória na emissora de Silvio Santos . Agora, ela é a nova contratada da Rede Globo . Mas essa mudança pode ter sido por um motivo espinhoso.

De acordo com informações do jornalista Leão Lobo , o motivo da mudança de ares de Eliana seria os privilégios que Virgínia Fonseca , apresentadora do Sabadou , tem no SBT.

Lobo explicou com detalhes o descontentamento de Eliane , revelando que, durante a pandemia do coronavírus, os salários na emissora foram reduzidos: “Na pandemia, abaixaram os salários da Eliana e de todos nós. Quando ia voltar ao salário normal, fomos mandados embora: eu, Lívia (Andrade), a Mamma. A Eliana continuou, mas não subiram o salário dela de volta. Já é uma agressão à profissional” , disse.

Outro ponto determinante para a decisão de Eliana em relação à Globo nos últimos dias foi a chegada de Virginia Fonseca ao SBT , como relata Leão Lobo : “O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que faz todo sentido, é a chegada dessa menina, a Virginia (Fonseca). Porque a Virginia, ela pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não significava nada” , disparou.

E continuou: “Ela (Virginia) chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, toda pompa e divulgação. E a Eliana, com 15 anos de casa, estava reinvindicando um cenário novo, uma série de coisas. Então é isso, bem claro” , concluiu o jornalista.

Eliana revelará ao Fantástico seus projetos na Globo

Nesta quinta-feira (27), a apresentadora Eliana foi apresentada como a nova contratada da TV Globo .

Ela vai falar sobre sua vida pessoal, a atual fase profissional e revelar para o Fantástico quais serão seus novos projetos, neste próximo domingo, dia 30 de junho .

“Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!” , celebrou.

Eliana estreou como apresentadora há 30 anos e desde então esteve à frente de mais de 15 atrações na televisão .

A apresentadora publicou um vídeo em seu Instagram onde aparece pegando o crachá da Globo , se despedindo dos filhos e saindo de casa.

Famosos parabenizaram Eliana pela nova fase profissional

“Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera” , comentou Luciano Huck .

“Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem-vinda, Li” , escreveu Maísa Silva .

Vale lembrar que durante os últimos 15 anos, Eliana apresentou um programa aos domingos no SBT. Anteriormente, ela passou pela Record e teve sua primeira passagem pelo SBT nos anos 1990 .