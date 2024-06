Mayra Dugaich Seventeen fará show no festival de Glastonbury

Na próxima sexta-feira (28), o grupo Seventeen se tornará o primeiro grupo de K-pop a se apresentar no palco principal de Glastonbury .

“É uma grande honra, estamos super gratos ”, disse Seungkwan à NME durante uma videochamada de uma sala no escritório da HYBE em Seul. “ Alguns membros do público podem não nos conhecer muito bem, mas esperamos que todos saiam com a impressão de que esses caras podem realmente arrasar no palco”.

Vale lembrar que os ingressos para o festival se esgotam meses antes do anuncio das atrações, é possível que o público presente não seja Carat (nome dos fãs do grupo).

“ Na verdade, tendemos a gostar desse desafio ”, afirmou Seungkwan. Ao lado dele, Dino concorda. “ Obviamente é muito bom compartilhar a experiência com nossos fãs” , resume Dino. “ Mas também é muito emocionante poder nos mostrar para pessoas que talvez sejam menos familiarizadas. Isso nos faz querer entregar um desempenho ainda mais intenso.”

“Para quem nos vê pela primeira vez, a primeira coisa que provavelmente vem à mente é o fato de termos muitos membros ”, argumentou Jun. “ Acho que podemos aproveitar isso para mostrar um apelo muito especial que só temos como equipe, como três unidades [performance, hip-hop e vocal] e como membros individuais, então vamos tentar para explodi-los com esta arma que temos.”

Vale destacar que eles planejam lançar um novo trabalho no final do ano.

“Colocaremos nosso coração e alma no novo álbum, como temos feito até agora ”, finalizou Seungkwan.