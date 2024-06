The Music Journal Brazil Britney Spears se sente “traída” por fotos tiradas dela mesma por paparazzis

A estrela pop Britney Spears revelou que se sentiu “traída” por paparazzis depois que eles fotografaram a Princesa do Pop no aeroporto Van Nuys em Los Angeles (EUA), na última segunda-feira (24), enquanto ela usava um minivestido rosa coral , chapéu de aba larga e óculos escuros .

As fotos foram publicadas no MailOnline e Britney questionou sua aparência nas fotos, ao compartilhar outros registros de vídeo em seu Instagram onde ela usa a mesma roupa para provar que havia sido “traída” pelas imagens.

“Na noite anterior, os paparazzi tiraram AQUELA FOTO de mim indo para o meu carro !!! Mesmo vestido e mesma garota !!!” escreveu Britney Spears no Instagram, legendando o vídeo. “Olha, entendi, sei que meu corpo não é perfeito, mas também sei que não tenho celulite nas pernas do jeito que os paparazzi me traem !!! pareço uma pessoa diferente!!!” , disparou.

Spears , hoje com 42 anos , afirmou que se sentia “ uma das pessoas mais vítimas de bullying do mundo” e insistiu que as fotos “abusivas” não faziam bem ao seu coração ou à sua saúde.

“Tenho 122 (pounds – cerca de 55kg na conversão) e se eu perdesse mais peso e ficasse doente e acreditasse naquelas fotos estaria no hospital !!! É uma conversa complicada porque em um mundo onde a vaidade governa, nenhuma pessoa acreditaria em mim !!! Nenhuma pessoa acreditaria em mim porque prefere a negatividade !!! Ah, bem !!!”, concluiu.

Cantora afirmou em maio que suas joias foram roubadas

No dia 26 de maio , Britney Spears revelou em suas redes sociais que suas joias haviam sido roubadas .

No vídeo, ela mostrou algumas gavetas, onde guardava os itens, totalmente vazias. Por isso, a artista afirmou que tem optado por usar bijuterias , por medo de mais um furto.

“Para que possam ver de verdade todas as minhas joias foram roubadas… É difícil comprar novo agora porque tenho medo que desapareça” , revelou.

“Então eu compro barato e falso, mas é difícil porque algumas das minhas peças foram originalmente feitas para mim … e a minha cruz de bebé que eu usava desde os 4 anos desapareceu…” , finalizou.

Britney escreveu revelou o quanto sentia falta de passar o tempo com os seus familiares

Britney Spears declarou que está sentindo falta de sua família.

Ela compartilhou uma foto em que sua irmã, Jamie Lynn postou no Instagram para celebrar o Dia das Mães.

“Todos nós temos problemas com nossa família, mas querido Deus, você não pode evitar o quanto os ama”, iniciou a cantora de 42 anos . “Estou postando esta foto porque minha família é absolutamente linda e sinto falta deles.”

A emocionante declaração de Britney vai de encontro com uma declaração que ela fez no Instagram em 6 de maio, em que acusa sua mãe Lynne Spears , de 69 anos , de realizar uma publicação onde a cantora é fotografada saindo do hotel Chateau Marmont , em Los Angeles (EUA), acompanhada de paramédicos e vestida apenas com roupas íntimas.