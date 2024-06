Mayra Dugaich Will Smith apresentará nova música no BET Awards 2024

Nesta segunda-feira (24), foi anunciado que Will Smith irá se apresentar no BET Awards 2024 no próximo domingo, 30 de junho, onde ele deve estrear uma nova música.

Ele tem uma longa história com o evento. Will e sua esposa, Jada Pinkett Smith, apresentaram a premiação em 2005. Smith também venceu por três vezes o BET de melhor ator.

“Desde seu início como rapper até The Fresh Prince e se tornar um rei de bilheteria como um dos Bad Boys, Will Smith é realmente um ícone global, e estamos honrados em recebê-lo de volta para agraciar o palco do BET Awards” , disse Connie Orlando, vice-presidente executiva de especiais, programação musical e estratégia musical da BET, em um comunicado. “Estamos ansiosos para que Will contribua para mais uma noite definidora da cultura que não pode ser perdida.”

Vale lembrar que Taraji P. Henson será a apresentadora pelo terceiro ano. Usher receberá o prêmio pelo conjunto da obra da BET.

Sony lança trilha sonora do filme ‘Bad Boys: Ride or Die’

A trilha sonora de Bad Boys: Ride or Die , que marca o quarto filme da franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence e, acaba de ganhar sua trilha sonora oficial, já disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music , via Epic Records .

Com Black Eyed Peas (donos da faixa Ritmo , que fez parte do último filme da franquia e acumulou mais de 1,2 bilhão de streams ), o disco acompanha a estreia mundial do filme.