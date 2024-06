The Music Journal Brazil DJ’s Cezareth e Pigmeu comandam programa de sucesso sobre funk

O programa de rádio Encontro de Equipes , líder de audiência na FM O Dia , celebra o mais puro funk raiz do Rio de Janeiro . Apresentado todos os domingos, no horário nobre das 16h às 17h (muitas vezes disputando a audiência com o horário das partidas de futebol), o programa vem, desde a sua estreia, batendo recordes de público, chegando a alcançar o pico de 450 mil ouvintes por minuto (a atual média do programa é de 415 mil ).

Formado pelas equipes de som A Gota e Castelo , o programa é comandado pelo DJ Cezareth que, junto ao experiente DJ Pigmeu , leva o paredão também para os bailes, boites e eventos de toda a cidade.

A Gota foi a equipe de som que revelou a dupla Claudinho & Buchecha e os levou para o programa de TV da Furacão 2000 . A equipe também revelou o talento de outros MC’s e DJ’s da época, como a dupla Cidinho e Doca e o DJ Cabide , que veio a se tornar o nº1 do sampler do Brasil .

A equipe ainda foi responsável pela divulgação do maior sucesso do mundo do funk, o Rap da Felicidade, popularmente conhecido pelo seu famoso refrão “eu só quero é ser feliz”.

Spotify promove funk com playlist inédita e capa controversa

A plataforma de streaming Spotify criou recentemente uma playlist inédita para celebrar o funk e sua capa já causou controvérsia entre alguns internautas.

A artista escolhida para estampar a capa da playlist Es funk y el cuerpo lo sabe é a estrela latina Karol G , o que acabou causando desagrado entre fãs da popstar Anitta , já que o gênero musical não é o alvo da estrela colombiana.

Com isso, os fãs da hitmaker de Envolver iniciaram um movimento nas redes sociais, utilizando a frase “Obrigado, Anitta”, creditando ela como a responsável em apresentar o funk brasileiro em todo o mundo.

Na playlist do Spotify , estão vários artistas de diversos gêneros além do funk, como Marshmello e Skrillex , mas os destaques também ficam por conta de Ludmilla, Luísa Sonza, MC Ryan SP, Dennis , entre outros.