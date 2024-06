Mayra Dugaich Wanderley Tribeck, primeiro palhaço Bozo no Brasil, morre aos 73 anos

Na última terça-feira (18), Wanderley Tribeck, o primeiro a interpretar o palhaço Bozo no Brasil, morreu aos 73 anos, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

“Hoje, às 23h, meu pai faleceu. Ele teve um infarto e perdeu a vida. O momento é muito triste. O momento é delicado. Quero pedir para todo mundo me mandar força. Essas coisas a gente nunca está preparado. Meu pai vai deixar um legado. Um homem incrível” , afirmou o filho no Instagram.

Vale lembrar que Wanderley foi escolhido por Larry Harmon, intérprete e dono do palhaço nos Estados Unidos, em 1979. O programa ficou no ar até 1982.

“Silvio Santos resolveu colocar mulheres de shortinho no programa. Não podia, o americano [Larry Harmon, dono dos direitos autorais da franquia] não permitia isso” , disse ao podcast Inteligência Limitada.

“Eu saí do ar por causa da Xuxa! Como é que eu vou concorrer com a Xuxa e as paquitas, mostrando bumbunzinho? Entrou um lado sexual. Os homens estavam todos vendo a Xuxa, não queriam mais ver o Bozo “, afirmou.

Após a saída do SBT, ele apresentou A Turma da Pipoca na TV Gazeta. Wanderley também trabalhou na Band, no TV Criança , ao lado de Sandra Annenberg.

Em 2023, o ex-apresentador lançou a biografia Da Morte para a Vida . No livro, o pastor evangélico contou a própria trajetória.

Nesta quarta-feira (19), o filho Wanderley Tribeck Jr postou fotos do pai em momentos com a família.

Confira: