Mayra Dugaich Sabrina Carpenter alcança o topo do Spotify

A cantora Sabrina Carpenter está ocupando as duas primeiras posições no Top 50 Global do Spotify . Os singles Please Please Please e Espresso somam, juntos, mais de 23,2 milhões de reproduções apenas nas últimas 24 horas.

Usuários da plataforma de streaming relataram que as músicas tem sido reproduzidas em suas contas de forma automática, ou seja, ao terminar de ouvir uma música, independentemente do gênero ou artista, logo começa a tocar as faixas de Sabrina.

O play das músicas no aplicativo vem se tornado tópico de discussão na internet. Enquanto uns defendem que a reprodução se deve a função autoplay, por meio do algoritmo, mesmo que o usuário não ouça música pop, outros insinuam que se deva a um “ acordo ” da gravadora Island Records e o Spotify.

Vale lembrar que atualmente ela possui 71,9 milhões de ouvintes mensais. Espresso , é a música mais popular na plataforma com mais de 580 milhões de plays, enquanto Please Please Please está perto de chegar aos 100 milhões.

Sabrina Carpenter lança ‘Short N’Sweet’ em picture disc

A estrela pop Sabrina Carpenter está lançando uma edição especial em vinil picture disc de seu sexto álbum de estúdio Short N’Sweet , que já está em pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .

Com um álbum de ouro e vários singles de platina, não é de admirar que Espresso , o single de estreia de Short N’Sweet , tenha tudo: letras que fazem você rir e chorar e composições que fazem você desejar ter pensado em primeiro.

Previsto para ser lançado em 23 de agosto de 2024 pela Universal Music , via Island Records , Short N’Sweet chega em um momento especial de Sabrina Carpenter , depois que ela fez sucesso ao abrir os show da The Eras Tour de Taylor Swift , que passou pelo Brasil no último ano.

Confira: