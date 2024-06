Mayra Dugaich Sabrina Carpenter anuncia lançamento de ‘Short n’ Sweet’

Na última segunda-feira (3), a cantora Sabrina Carpenter anunciou o lançamento de seu novo álbum e prometeu uma surpresa para a próxima quinta (6).

“Este projeto é muito especial para mim e espero que seja especial para você também” , escreveu.

“Também tenho uma surpresa para a quinta-feira à noite, então fique de olho!!”, finalizou.

Com lançamento confirmado para o dia 23 de agosto, o álbum Short n’ Sweet já está disponível para pré-venda.

Vale lembrar que na última quinta-feira (30) a cantora Sabrina Carpenter completou dez dias não consecutivos no topo do Spotify com seu single Espresso.

Confira: