Divertida Mente 2 nos streamings: saiba a data de lançamento do filme

E m 2024, a tão aguardada sequência de Divertida Mente chegou aos cinemas , conquistando o público com uma nova aventura e novas emoções no painel de controle da Riley. O sucesso foi tanto que o filme detém a maior bilheteria do ano, arrecadando 1,5 milhão de dólares e no Brasil, se tornou a maior bilheteria da história.





Em alguns cinemas, o filme ainda está disponível (confira a programação da sua cidade). O longa ainda não tem previsão de estreia nos streamings em território brasileiro mas, com a divulgação da data de lançamento em plataformas nos Estados Unidos, podemos esperar novidades em breve.

A partir do dia 20 de agosto, a produção poderá ser comprada ou alugada na Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play, mas apenas em plataformas dos EUA.

A crítica especializada não poupou elogios ao filme, destacando sua história envolvente, personagens cativantes e que é um filme para todas as idades. Em Divertida Mente 2, o público retorna para a mente de Riley, no momento em que o centro de controle passa por uma repentina demolição para dar lugar a novas emoções: Ansiedade, Vergonha, Tédio e Inveja chegam.

Para dar voz aos novos personagens, a dublagem brasileira convidou Tata Werneck para dar voz a Ansiedade, Eli Ferreira o Tédio, Fernando Mendonça o Vergonha, e Gaby Milani a Inveja. Alegria, Medo, Nojinho, Raiva e Tristeza seguem sendo dublados por Miá Mello, Otaviano Costa, Dani Calabresa, Leo Jaime e Katiuscia Canoro, respectivamente – assim como no primeiro filme de Divertida Mente.