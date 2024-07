Marcelo de Assis ‘Divertida Mente 2’ tem marca histórica no Brasil

A badalada animação Divertida Mente 2 se tornou o filme mais visto nos cinemas brasileiros em todos os tempos. As informações são da Folha de S. Paulo e do site Filme B .

Ao todo, a bilheteria de Divertida Mente 2 em território nacional vendeu mais de 20 milhões de ingressos , o que pavimentou o caminho para ser a primeira produção cinematográfica no país a alcançar tal marca.

Ainda de acordo com a publicação, a animação da Pixar conseguiu bater o recorde alcançado pelo filme Vingadores: Ultimato , lançado em 2019, que computou 19,7 milhões de espectadores nos cinemas, com uma impressionante arrecadação de R$ 339 milhões .

Contudo, Divertida Mente 2 já ultrapassou este valor, com R$ 400 milhões em ingressos vendidos no Brasil.

Sucesso global de Divertida Mente 2

Além do estrondoso êxito nos cinemas brasileiros, o desempenho de Divertida Mente 2 continua a todo vapor no mercado internacional, se estabelecendo como a segunda maior bilheteria de uma animação na história do cinema, com uma arrecadação superior a US$ 1,37 bilhão (algo em torno de R$ 7,6 bilhões no câmbio atual).

Este resultado supera o US$ 1,36 bilhão que o filme Super Mario Bros . O Filme arrecadou este montante em 2023.

Neste horizonte de sucessivos êxitos comerciais, Divertida Mente 2 pode superar outros dois sucessos do cinema mundial no horizonte: Frozen 2 , de 2019 e Barbie , de 2013. Ambos os filmes arrecadaram US$ 1,45 bilhão em suas bilheterias.

‘Divertida Mente 2’ atingiu US$ 1 bilhão em bilheteria no início de julho

A animação Divertida Mente 2 , da Disney e Pixar , é o primeiro filme do ano a atingir US$ 1 bilhão nas bilheterias pelo mundo.

Após 19 dias de lançamento , a sequência arrecadou US$ 469,3 milhões na América do Norte e US$ 545,5 milhões internacionalmente, totalizando US$ 1,015 bilhão em todo o mundo.

Vale lembrar que ele é o lançamento de animação mais rápido a quebrar este recorde, sendo um dos 11 filmes a ingressar no clube dos bilhões de dólares. De acordo com a Variety , oito deles são títulos da Disney.

O filme manteve o primeiro lugar nas bilheteria por três fins de semana consecutivos e se tornou o filme de maior bilheteria global de 2024. Ele também ultrapassou o faturamento bruto de seu antecessor, Divertida Mente ( US$ 859 milhões em todo o mundo).

“Em nome dos proprietários de cinemas em todo o país e em todo o mundo, queremos parabenizar ‘Divertida Mente 2’ da Disney por arrecadar US$ 1 bilhão mais rápido do que qualquer filme de animação da história ”, disse Michael O’Leary , presidente e CEO da Associação Nacional de Proprietários de Cinemas .

“O impressionante sucesso global do filme ilustra mais uma vez que o público em todo o mundo responderá a filmes atraentes e divertidos e que deseja apreciá-los na tela grande”, finalizou.

Dirigido por Kelsey Mann , o elenco de voz conta com Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Paul Walter Hauser e June Squibb .



