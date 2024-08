Reprodução: Instagram Jade Picon em "Cinco Júlias"

Depois de se tornar conhecida por estrelar a novela "Travessia" e participar do BBB no mesmo ano, ambos em 2022, Jade Picon retorna ao audiovisual com o filme "Cinco Júlias", do diretor e roteirista Matheus Souza.

O anúncio foi publicado pela artista na última quarta-feira (07). "Cinco Júlias (breve nos cinemas)", escreveu na legenda da foto em que está ao lado das outras 4 protagonistas da história.

Ayomi Domenica, Ananda Morais, Jade Picon, Sanny Feijó e Valentina Daniel para "Cinco Júlias" Reprodução: Instagram Jade Picon e Nicolas Ahnert para "Cinco Júlias" Reprodução: Instagram Jade Picon em "Cinco Júlias" Reprodução: Instagram Ayomi Domenica, Ananda Morais, Jade Picon, Sanny Feijó e Valentina Daniel para "Cinco Júlias" Reprodução: Instagram Jade Picon em "Cinco Júlias" Reprodução: Instagram

Além disso, Picon aparece caracterizada como a personagem e, em um dos cliques, o seu possível interesse romântico também dá as caras no carrossel publicado pela ex-BBB. Ao que tudo indica, o ator Nicolas Ahnert será o par amoroso da protagonista.

As 4 atrizes que irão dividir o papel principal com a artista são a cantora Ananda Morais, Ayomi Domenica, Sanny Feijó e Valentina Daniel. O cineasta do longa-metragem, Matheus Souza, é conhecido pelos trabalhos em "Ana e Vitória" e "Tá Escrito".

Mas qual é a sinopse de Cinco Júlias?

Inicialmente uma peça de teatro em 2016 e, em 2020, um livro adaptado pelo próprio Matheus Souza, a trama se concentra em 5 garotas que se chamam Júlia e precisam lidar com a revelação de seus segredos. Unidas pelo medo, as jovens terão umas às outras para enfrentarem os obstáculos da vida.

