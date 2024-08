Anny Caroline Guerrera Estreia, elenco e mais informações sobre a adaptação de Feios

Uma nova distopia estreia em breve na Netflix . Na última semana, a plataforma de streaming divulgou o trailer de Feios , adaptação da trilogia de mesmo nome de Scott Westerfeld . Estrelado por Joey King , o filme acompanha um universo em que os jovens precisam passar por um procedimento estético quando completam 16 anos. O objetivo é que eles se enquadrem nos padrões estéticos da sociedade até que um grupo decide ir contra o sistema.

O livro que inspira a narrativa foi publicado em 2003 e, desde então, já repercutiu bastante na comunidade literária. Para você ficar por dentro de todas as novidades do projeto, separamos as principais informações do filme. Confira:

Estreia

Feios estreia em 13 de setembro na Netflix.

Elenco

Joey King lidera o elenco da adaptação como Tally. Ao lado da atriz, Keith Powers vive David, Chase Stokes é Peris, Brianne Tju interpreta Shay, Jan Luis Castellanos interpreta Cory, Joseph Echavarria é Rydeand e Zamani Wilder aparece como Astrix.

Charmin Lee e Laverne Cox são Maddy e Dr. Cable , respectivamente. Scott Westerfeld , autor do livro que inspira a produção, atuou como produtor executivo e também fez uma aparição especial na adaptação.

Enredo

Dirigido por McG e com o roteiro de Jacob Forman , Vanessa Taylor e Whit Anderson , Feios é baseado no livro homônimo de Scott Westerfeld ( Box Feios, Amazon R$ 126,02* ) Confira a sinopse oficial do filme:

“ Em um mundo futurista que impõe cirurgias plásticas aos 16 anos, Tally está ansiosa para passar pelo processo e entrar na sociedade. Até que uma amiga foge, e Tally embarca em uma jornada para salvá-la, subvertendo tudo o que ela pensava que queria. “

O diretor compartilhou, em nota à imprensa, que o enredo da narrativa tem uma forte conexão com a nossa sociedade e traçou paralelos entre a ficção e o mundo real. “É um comentário sobre o que estamos vivenciando hoje, em que tantas pessoas não podem simplesmente tirar uma foto e postar nas redes sociais”, refletiu ele.

“Você tem que por um filtro, tem que editar, tem que fazer tudo isso para apresentar uma versão idealizada da beleza. E este é um momento para dizer, respire fundo, trabalhe no seu interior, ame as pessoas pelo que elas são e aceite a si mesmo pelo que você é, e, estranhamente, é uma maneira muito mais gratificante de viver “, completou McG.

Feios estreia na Netflix em 13 de setembro.

