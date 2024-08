DA REDAÇÃO Giulia e Conor Kennedy anunciam noivado: “O sim mais fácil”

O casamento vem aí! Nesta segunda-feira (12), Giulia e Conor Kennedy, ex- de Taylor Swift usaram as redes sociais para anunciar que estão noivos. Em uma série de fotos românticas, o casal aparece sorrindo e a cantora exibe o anel de noivado que recebeu do companheiro.





“O sim mais fácil de todos os tempos”, escreveu a cantora no Instagram. O pedido aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, em um clima bem intimista. Em um vídeo publicado pelo casal, os dois aparecem abraçados à luz de velas enquanto trocam declarações de amor. “Não consigo acreditar nisso. Estou sonhando, isso é um sonho”, diz Giulia entre risos e lágrimas de emoção.





“Eu te amo tanto”, responde Conor enquanto abraça a cantora. Ela ainda comenta que amou que o pedido aconteceu depois de um dia de trabalho em que os dois não estavam arrumados para uma ocasião especial. “É perfeito”, acrescentou ela antes de fazer uma celebração bem brasileira com passos de dança.

Continua após a publicidade

O anel de Giulia é uma peça clássica da Tiffany & Co. com diamante lapidado em forma de pera. Confira:

Muitas felicidades aos noivos! <3