Edu Guedes se declara para Ana Hickmann e anuncia mudança na relação Reprodução/Instagram

O residencial possui piscinas, spa, academia, espaço gourmet, brinquedoteca, cinema e sete quadras esportivas nos espaços de lazer Reprodução/Instagram

A taxa mensal é de R$2.200 Reprodução/Instagram

O casal comprou uma mansão avaliada em R$4,5 milhões Reprodução/Instagram

A mansão do casal passará por um reforma nos 2.300 metros quadrados Reprodução/Instagram

Veja as fotos do condomínio de luxo de Ana Hickmann e Edu Guedes Reprodução/Instagram

Os famosos também compraram o terreno ao lado com 1.900 metros quadrados de extensão, e o outro, de 1.700 Reprodução/Instagram

As casas variam de R$ 6,5 a 20 milhões entre os 202 terrenos Reprodução/Instagram

O condomínio de luxo no Residencial Porto São Pedro, localizado na cidade de Porto Feliz Reprodução/Instagram