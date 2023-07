Reprodução Giulia Be canta hit criado por torcida do Botafogo

O Botafogo vive um momento especial no Brasileirão. Com 13 vitórias no campeonato, o time carioca lidera a tabela, com 12 pontos de vantagem em cima do segundo colocado, Flamengo. E a torcida está empolgada com a campanha do clube e com o desempenho do meia-atacante paraguaio Matías Segovia. Entre os entusiastas, está a cantora Giulia Be.

Giulia, que é botafoguense, apareceu nas redes sociais vestindo a camisa alvinegra e cantando a versão criada pela torcida do hit "Vai Novinha Ah Ah Ah", do DJ Dyamante. "Segovinha joga bola/ Olha o drible que ele tem/ Se tu não tomar cuidado, vai driblar você também/ Segovinha Ah Ah Ah", diz a letra.

Na sequência, a cantora emendou o hino do clube: "Botafogo, Botafogo/ Campeão desde 1910/ Foste herói em cada jogo/ Botafogo [...]", e fez a alegria dos torcedores. Veja abaixo:

Giulia Be recentemente viralizou no TikTok ao aparecer dando uma entrevista em inglês. A jovem de 23 anos bateu um papo com o influenciador Suleyman Dolaev pelas ruas de Nova York. Nos comentários da publicação, os internautas brasileiros ficaram impressionados com o desempenho da carioca no idioma.