Divulgação Cher

A vida e a carreira de Cher chegarão ao streaming em 2026, quando deve estrear na Netflix Sharing Her Story , título provisório da série documental que vai passar a limpo as memórias da autora dos hits Believe e If I Could Turn Back in Time e celebrar seus 80 anos de vida.

Produzida pela gigante do streaming, a série terá, a princípio, sete episódios de uma hora cada. O projeto tem como base o livro Cher: The Memoir part One, primeira parte da autobiografia da cantora.

Divulgação Cher The Memoir part. one

Lançado em 2024, o livro se tornou um dos best sellers do mercado literário americano ao descortinar os bastidores da escalada ao sucesso, primeiro ao lado do ex-marido Sonny Bono (1935-1998) e depois como uma das artistas femininas mais bem pagas da história da música.

A série deve focar na infância da cantora, passando por sua relação nem sempre fácil com a mãe, Georgia Holt (1926-2022), a relação com Sonny Bono, o estrelato como cantora e os primeiros passos como atriz até o sucesso internacional, conquistando um Oscar de Melhor Atriz por seu desempenho em Moonstruck (1988).

O projeto também prevê um episódio em que a cantora vai discutir o processo de transição de seu filho, Chaz Bono, e as dificuldades que enfrentou para se reconectar com o mercado da música dos Estados Unidos durante a década de 1980, até o sucesso comercial da década seguinte.

A estimativa é que, pelos direitos do livro, a Netflix tenha desembolsado o equivalente a R$92 milhões. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026, de acordo com a Variety.



