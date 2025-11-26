Annelize Tozetto Papaizinho

O impacto da fratura afetiva na formação identitária, causada pela falta de comunicação entre pais e filhos, é o tema que norteia Papaizinho , espetáculo que chega ao palco do Sesc Belenzinho, na região leste de São Paulo, nesta quinta-feira, 27.

Sob a direção de Luisa Espindula e Caio Scot, a montagem tem como ponto de partida Quem Matou Meu Pai (2018), livro responsável por posicionar o romancista francês Édouard Louis como uma voz ativa na literatura autobiográfica contemporânea ao expor marcas deixadas pelas relações familiares regidas pela violência e pela rigidez de papéis sociais que vivenciou ao longo da infância e adolescência.

Divulgação Capa do livro Quem Matou meu Pai

Assinando a dramaturgia ao lado de Luisa Espindula, Lucas Cunha e Júlia Portes, Caio Scot e Felipe Rocha dão vida a figuras paternas frente a frente em um rito de autodescoberta, expandindo o material original e investigando temas como a paternidade, o silêncio, o processo de pertencimento e o legado emocional.

A adaptação não segue a estrutura linear da obra de Louis, mas utiliza as provocações como eixo para discutir a construção da figura paterna, marcada por silenciamentos, expectativas e modelagens sociais que atravessam diferentes gerações.

Buscando se aproximar dos registros do teatro-documental e da autoficção, Papaizinho incorpora vídeos, registros e memórias familiares extraídas de fitas VHS do acervo de Scot, contrapostas a depoimentos produzidos durante o projeto Procura-se um Pai , que investigou a experiência de paternidade a partir de múltiplas perspectivas.

A ideia é que o material opere como uma camada dramatúrgica paralela, costurando relatos íntimos com elementos sociais que moldam a masculinidade, tema central no livro, que relaciona a opressão paterna à precarização do trabalhador e às regras que delimitam o que um homem pode ou não expressar.

Papaizinho cumpre curta temporada até o dia 14 de dezembro, com sessões de quinta-feira a domingo. Os ingressos custam de R$25 (meia) a R$50 (inteira). No dia 06 de dezembro, a atriz Júlia Lemmertz media um bate papo entre os diretores, Scot e Espindula, a partir das 17h.

SERVIÇO

Papaizinho

Onde: Sesc Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1000

Quando: 27 de novembro a 14 de dezembro de 2025

Horários: Quinta a sábado, às 20h; domingo, às 18h30

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), R$ 15 (credencial Sesc)

Classificação: 14 anos | Duração: 90 minutos

Acessibilidade: Libras nos dias 4, 5, 6 e 7/12; audiodescrição em 7/12

Bate-papo: 6/12, às 17h – conversa com Caio Scot e Luisa Espindula, mediação de Júlia Lemmertz