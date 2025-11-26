Luiz Maximiano O cantor e compositor Guilherme Arantes

Em 1976, após saída conturbada do grupo Moto Perpétuo, Guilherme Arantes se jogou no mercado fonográfico como um artista solo capaz de desenhar hits populares de tom reflexivo e interiorizado. Foi o caso de Meu Mundo e Nada Mais, canção lançada naquele mesmo ano no primeiro álbum do artista e principal hit da trilha sonora da novela Anjo Mal , da TV Globo.

A partir de então, o músico se tornou figura carimbada nas trilhas de novelas, com sucessos como Cuide-se Bem(1976), Deixa Chover(1978), Planeta Água(1978), Cheia de Charme(1985), Coisas do Brasil(1986) e Um Dia, Um Adeus(1987), entre outros sucessos que devem compor o roteiro de 50 Anos Luz , show retrospectivo com o qual o músico vai rodar 14 capitais do Brasil para celebrar cinco décadas de trajetória artística.

Anunciada para chegar à cena em 07 de março, em única apresentação no palco do Espaço Unimed, em São Paulo, 50 Anos Luz deve apresentar, além dos clássicos colecionados pelo músico, algumas canções inéditas que vão compor o novo álbum que Arantes pretende pôr em rotação no próximo ano.

Trata-se do primeiro álbum de inéditas do músico em cinco anos. O último, A Desordem dos Templários , foi lançado em 2021, dando continuidade ao excelente momento criativo do compositor, que já havia lançado outros dois (ótimos) discos de estúdio na década anterior, Condição Humana (2013) e Flores & Cores (2017).

A apresentação de 50 Anos Luz acontece a partir das 22h e os ingressos já estão à venda e custam de R$110 (meia) a R$440 (inteira).



