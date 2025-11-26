Divulgação O cantor e compositor Johnny Hooker

Johnny Hooker sobe ao palco da casa de shows Audio, em São Paulo, nesta quinta-feira (27) para registrar o show que dará origem a seu novo projeto audiovisual. A gravação antecede o lançamento de Viver & Morrer de Amor na América Latina , álbum de inéditas que o cantor e compositor pernambucano pretende colocar em rotação nas plataformas de streaming até o fim deste ano de 2025.

A apresentação agendada para às 20h contará com as participações das cantoras Gaby Amarantos e Catto, e o repertório vai rebobinar as canções que compõem os últimos discos de Hooker, Orgia (2022), Coração (2017) e o seminal Eu vou Fazer uma Macumba pra te Amarrar, Maldito! (2015), álbum responsável por projetar o músico com repertório de tom passional e, ainda hoje, o melhor de sua carreira.

No show agendado para quinta-feira, Hooker apresentará pela primeira vez Viver & Morrer de Amor na América Latina, single inédito que chega ao mundo na sexta-feira, 28. A canção conta com a participação de Ney Matogrosso, marcando a primeira colaboração dos artistas.

André Hawk Ney Matogrosso e Johnny Hooker

O dueto marca um ponto de ruptura na carreira de Hooker, que em 2017 viu seu nome arder na fogueira do julgamento público das redes sociais após criticar o posicionamento do veterano, adepto a uma postura mais reservada no que diz respeito à exposição pública de suas vivências no universo LGBTQIAPN+.

Diferenças superadas, Viver & Morrer de Amor na América Latina é a primeira relação profissional de Matogrosso com Hooker, lido desde que surgiu no mercado fonográfico como uma espécie de herdeiro natural da androginia praticada pelo veterano desde que explodiu para o sucesso em meados da década de 1970 como vocalista da banda Secos & Molhados.



SERVIÇO:

Johnny Hooker - Gravação do DVD

Data: 27 de novembro

Horário: 20h

Local: Audio - São Paulo (SP)

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste

Preço do ingresso: R$50 (meia, pista) a R$160 (inteira, mezanino)



