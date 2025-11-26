Divulgação O ator e cantor Tony Germano

Saiu de cena na manhã desta quarta-feira (26) aos 55 anos de idade o ator e cantor Tony Germano (1969-2025), um dos principais nomes do teatro musical paulistano. Germano faleceu após um acidente doméstico em sua casa, na capital. O sepultamento acontecerá na cidade de Vargem Grande Paulista, interior do Estado. A informação foi confirmada por amigos do ator.

Com mais de 30 anos de trajetória artística, Germano compôs o elenco de espetáculos como Les Miserables (2001), título seminal da popularização dos musicais no Brasil, O Fantasma da Ópera (2006), Miss Saigon (2008) Jekyll & Hyde - O Médico e o Monstro (2010) e Um Violinista no Telhado (2012). Em seu currículo, Germano contabiliza mais de 15 produções que foram sucesso de público.

Entre seus últimos trabalhos estão títulos como O Homem de La Mancha (2014) e Annie (2018), dirigidos por Miguel Falabella, o musical Escola do Rock e o premiado Alguma Coisa Podre , sob a batuta de Gustavo Barchilon.

No cinema e no streaming, compôs o elenco de obras como Um Ano Inesquecível - Outono (2021), dirigido por Lázaro Ramos para a Amazon Prime, e Sinfonia da Necrópole , de Juliana Rojas (2013).



