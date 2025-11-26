Viagem à Lua
O Festival de Cinema Francês do Brasil chega à 16ª edição trazendo 20 longas-metragens, entre estreias dos Festivais de Cannes e Veneza, além de um clássico francês, a partir desta próxima quinta-feira (27), em salas de cinema por todo o Brasil.

Entre os convidados especiais, que participarão de debates após sessões selecionadas, encontra-se a idolatrada atriz francesa Isabelle Huppert, apresentando o seu mais recente projeto, A Mulher Mais Rica do Mundo (2025).

Festival de Cinema Francês do Brasil 2025
Unifrance
Festival de Cinema Francês do Brasil 2025

Criado em 2008, pela Unifrance com apoio da Embaixada da França no Brasil e da Delegação das Alianças Francesas, tornou-se em 2017, o maior festival de cinema francês do mundo. É produzido pela Bonfilm e apresentado anualmente nos cinemas de várias regiões do Brasil. Em pouco mais de uma década de festival, obteve um público de mais de um milhão de espectadores e 35 mil sessões de cinema.

Jovens Mães
Cinéart
Jovens Mães


Dentre alguns títulos mais esperados no festival, temos Jovens Mães (2025), dos irmãos Dardenne. Premiado em Cannes e representante da Bélgica na próxima edição do Oscar, o novo filme dos irmãos Dardenne será exibido em primeira mão, em todo o Brasil, antes de sua estreia nos cinemas, em 1º de janeiro de 2026, com distribuição da Vitrine Filmes.

A nova obra dos consagrados Jean-Pierre e Luc Dardenne, vencedores de duas Palmas de Ouro e reconhecidos por sua obra profundamente humana e ética, acompanha cinco adolescentes grávidas que vivem juntas em um abrigo para mães na região de Liège, na Bélgica. Entre carências afetivas, conflitos familiares e a necessidade de sobreviver, elas aprendem, em meio à precariedade, o valor dos gestos de cuidado e solidariedade.

O Estrangeiro
Gaumont
O Estrangeiro


A California Filmes também traz grandes destaques para a 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil. A seleção conta com tramas exibidas nos grandes festivais e mostras de cinema pelo mundo, como o Festival de Cinema de Veneza, por exemplo. Além da maestria em produção e diferentes temáticas, as obras francesas também contam com elencos de peso, como os vencedores do Prêmio César de Melhor Atores Revelação, Lyna Khoudri, de 13 Dias, 13 Noites (2025), e Benjamin Voisin, de O Estrangeiro (2025).

As produções também contam com diretores renomados, com François Ozon entre os destaques, um dos mais importantes diretores franceses atuais. Reconhecido internacionalmente pelo sucesso de À Beira da Piscina e Dentro da Casa, Ozon se destaca na atual edição com O Estrangeiro, uma obra potente e histórica.

Para mais informações sobre o evento, acessar  https://festivalcinefrances.com.br/

