Star Film Company Viagem à Lua





O Festival de Cinema Francês do Brasil chega à 16ª edição trazendo 20 longas-metragens, entre estreias dos Festivais de Cannes e Veneza, além de um clássico francês, a partir desta próxima quinta-feira (27), em salas de cinema por todo o Brasil.

Entre os convidados especiais, que participarão de debates após sessões selecionadas, encontra-se a idolatrada atriz francesa Isabelle Huppert, apresentando o seu mais recente projeto, A Mulher Mais Rica do Mundo (2025).

Unifrance Festival de Cinema Francês do Brasil 2025

Criado em 2008, pela Unifrance com apoio da Embaixada da França no Brasil e da Delegação das Alianças Francesas, tornou-se em 2017, o maior festival de cinema francês do mundo. É produzido pela Bonfilm e apresentado anualmente nos cinemas de várias regiões do Brasil. Em pouco mais de uma década de festival, obteve um público de mais de um milhão de espectadores e 35 mil sessões de cinema.

Cinéart Jovens Mães





Dentre alguns títulos mais esperados no festival, temos Jovens Mães (2025), dos irmãos Dardenne. Premiado em Cannes e representante da Bélgica na próxima edição do Oscar, o novo filme dos irmãos Dardenne será exibido em primeira mão, em todo o Brasil, antes de sua estreia nos cinemas, em 1º de janeiro de 2026, com distribuição da Vitrine Filmes.

A nova obra dos consagrados Jean-Pierre e Luc Dardenne, vencedores de duas Palmas de Ouro e reconhecidos por sua obra profundamente humana e ética, acompanha cinco adolescentes grávidas que vivem juntas em um abrigo para mães na região de Liège, na Bélgica. Entre carências afetivas, conflitos familiares e a necessidade de sobreviver, elas aprendem, em meio à precariedade, o valor dos gestos de cuidado e solidariedade.

Gaumont O Estrangeiro





A California Filmes também traz grandes destaques para a 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil. A seleção conta com tramas exibidas nos grandes festivais e mostras de cinema pelo mundo, como o Festival de Cinema de Veneza, por exemplo. Além da maestria em produção e diferentes temáticas, as obras francesas também contam com elencos de peso, como os vencedores do Prêmio César de Melhor Atores Revelação, Lyna Khoudri, de 13 Dias, 13 Noites (2025), e Benjamin Voisin, de O Estrangeiro (2025).

As produções também contam com diretores renomados, com François Ozon entre os destaques, um dos mais importantes diretores franceses atuais. Reconhecido internacionalmente pelo sucesso de À Beira da Piscina e Dentro da Casa, Ozon se destaca na atual edição com O Estrangeiro, uma obra potente e histórica.

Para mais informações sobre o evento, acessar https://festivalcinefrances.com.br/