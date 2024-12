Reprodução/Instagram Gaby Amarantos

Gaby Amarantos aproveitou um dia de lazer em Belém do Pará, rodeada pela natureza e amigos, para celebrar sua recente transformação pessoal. A cantora, que perdeu 25 quilos nos últimos meses, compartilhou momentos descontraídos enquanto posava com óculos escuros e cabelo solto à beira de um igarapé.

Usando um biquíni de lacinho, Gaby se mostrou encantada com as paisagens da região, comentando: "Parece pintura, mas são só as nossas cores naturais mesmo." "Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então, pode me elogiar que eu adoro", afirmou em uma declaração recente.





Ela também compartilhou a visão sobre a questão estética, dizendo que a verdadeira felicidade está em viver plenamente, com movimento e sem pressões externas. "Já passei por praticamente todas as camadas dessa questão estética, por isso, tenho propriedade para falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento", concluiu.