A 20ª Edição do Festival de Cinema Italiano 2025 já começou para o público de todas as regiões do país e vai até 29 de novembro, em mais de 90 cidades espalhadas por todo Brasil e também no streaming. O evento ocorre gratuitamente tanto nas sessões presenciais quanto na programação completa disponível no site do festival, que apresenta 24 longas entre títulos inéditos e clássicos italianos na retrospectiva.

O festival é um projeto realizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM, em colaboração com a Embaixada da Itália e com o Ministério da Cultura.

O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo é um órgão oficial do Governo Italiano. Foi fundado em 1950 e se dedica a promover a cultura e a língua italiana, além de enriquecer o panorama cultural em sua área de ação com iniciativas voltadas à cooperação ítalo-brasileira neste setor. Localizado em um histórico casarão no bairro de Higienópolis, o Instituto promove concertos, exposições, sessões de cinema, palestras e encontros, e possui uma biblioteca com mais de 23 mil títulos, a maioria em língua italiana, disponíveis para o público. O Instituto é também fonte de informações sobre o país, cursos de língua italiana ministrados na Itália e bolsas de estudo outorgadas pelo Governo Italiano.

Na celebração de suas duas décadas, o festival apresenta uma edição marcada não apenas pela diversidade estética e narrativa, mas por um fio condutor: as relações familiares, amorosas e geracionais que estruturam a vida. Parte central da programação deste ano reúne filmes que mergulham na intimidade dos laços que nos moldam, expondo fragilidades, reencontros, memórias e transformações que atravessam fronteiras geográficas e emocionais.

Irmãos revela a delicada relação entre Irene e seu irmão Omar, que busca autonomia apesar de suas limitações; Amada entrelaça as vidas de duas mulheres unidas por escolhas sobre maternidade e desejo; Diamantes resgata a memória e os conflitos de duas irmãs que conduzem um ateliê marcado por laços femininos ao longo de décadas; Eterno Visionário revisita as dores e paixões de Luigi Pirandello, expondo os conflitos que atravessaram sua família; Verão na Sicília acompanha o choque entre fé e modernidade na convivência entre um menino e sua tia; Hey Joe narra o reencontro turbulento entre um veterano americano e o filho que nunca conheceu; e De Nápoles a New York retrata a jornada emocionante de duas crianças que cruzam o oceano em busca de um reencontro familiar. Juntos, esses filmes exploram, sob diferentes olhares, os laços familiares e afetivos que moldam nossas trajetórias.

