Divulgação Emílio de Mello substitui José de Abreu em peça

Caberá a Emílio de Mello substituir José de Abreu na temporada paulistana de A Baleia , drama de Samuel D. Hunter que foi adaptado ao cinema em 2022 e rendeu um Oscar de Melhor Ator a Brendan Fraser. A montagem chega ao palco do Teatro Sabesp Frei Caneca em 23 de janeiro, pouco menos de um ano da estreia da produção no Rio de Janeiro.

Sob a direção de Luís Artur Nunes, que também assina a tradução, A Baleia narra a história de Charlie, um professor de inglês recluso e que sofre de obesidade severa que tenta se reconectar com a filha adolescente após anos de afastamento. A personagem vive isolada após a morte do parceiro, o que o leva a uma espiral de dor e culpa.

O espetáculo discute temas como afeto, intolerâncias religiosa e sexual, além dos efeitos da solidão, causados pelo isolamento voluntário. Desde que chegou à cena originalmente em 2012, nos Estados Unidos, a peça vem representando um desafio duplo aos atores que se dispõem a interpretar a personagem.

Além da camada emocional, A Baleia exige uma camada extra de caracterização, com preenchimentos e uma barriga de látex gigante, a chamada “fat suit”, que emula os 300 kg da personagem.

Na produção brasileira, além de toda a caracterização, ainda há o uso de uma bolsa de gelo de quatro quilos para evitar o calor excessivo dentro da roupa e mais três camadas de neoprene, para evitar que o gelo queime a pele do ator. A caracterização é assinada por Carlos Alberto Nunes e Mona Magalhães.

Além de Emílio de Mello, que volta aos palcos após encerrar a temporada paulistana do clássico cult In on It , A Baleia conta ainda com nomes como Luisa Thiré, Gabriela Freire, Eduardo Speroni e a participação especial de Alice Borges.

José de Abreu, que encerrou o hiato de uma década longe dos palcos para estrelar A Baleia , não estará à frente da temporada paulistana por estar envolvido com as gravações de uma série ainda inédita da Netflix, que deve chegar às telas em 2026.

Ainda sem título definido, a nova obra é uma produção da Conspiração Filmes, que tem no elenco Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa narrando a história de uma mãe e uma filha da elite carioca que tem seus caminhos atravessados pelas personagens de Costa e Abreu e vivem uma teia de intrigas e segredos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

A série é criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, também roteirista chefe. No elenco estão ainda Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.

Já A Baleia fica em cartaz até o dia 01 de março, com sessões de sexta-feira a domingo. Os ingressos custam de R$25 (meia) a R$160 (inteira).



