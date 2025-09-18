Divulgação A cantora Gal Costa

Se não tivesse saído de cena abruptamente em novembro de 2022, vítima de um infarto do miocárdio, Gal Costa (1945-2022) celebraria nada menos do que 80 anos neste 2025, apenas dois anos antes da efeméride de 60 anos do movimento tropicalista, que a alçou a musa da contracultura nacional.

A data inspira celebrações ao redor do Brasil com pelo menos dois shows em tributo à memória e ao repertório da cantora baiana, e um lançamento póstumo, o primeiro de um baú de gravações deixadas inéditas pela artista ao longo de mais de 50 anos de carreira.

Trata-se do single A História de Lily Braun , canção composta por Chico Buarque de Hollanda e Edu Lobo e lançada na voz da própria Gal Costa em 1983 como parte da trilha do balé O Grande Circo Místico. A nova gravação vem do registro da última apresentação da cantora, no festival Coala, em São Paulo.

A íntegra do espetáculo será lançada no dia 26 de setembro, data do aniversário da artista, com o registro do repertório que compunha a derradeira turnê As Várias Pontas da Estrela, em que a cantora traçava um paralelo entre seu repertório e a obra magistral de Milton Nascimento.

Outros registros fonográficos seguem nos planos da gravadora Biscoito Fino e do produtor Marcus Preto, responsável por alinhavar os últimos trabalhos de Gal. Mas, enquanto isso, a memória da cantora seguirá em alta com pelo menos dois grandes shows tributos programados para este mês de setembro, quando a cantora celebraria suas oito décadas de vida.

O primeiro show acontece na próxima terça-feira, 23, em São Paulo, quando um elenco formado por Pedro Mariano, Roberta Campos, Zé Ibarra, Bruna Black e Ana Morais sobe ao palco do Blue Note, na Av. Paulista, em show que compõe o projeto Tributos Nova Brasil. A apresentação acontece a partir das 20h com ingressos a R$220 (terceiro lote).

Já na sexta-feira, 26, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) entra em cena no Teatro Castro Alves, em Salvador, para um show com nada menos do que 11 cantores escalados para interpretar os sucessos da intérprete.

Encabeçado por Simoninha e Sophie Charlotte, o time de cantores conta ainda com nomes como Lazzo Matumbi, Luíza Britto e Márcia Short. A regência fica a cargo do maestro Carlos dos Prazeres e a direção artística é assinada por Manno Goés.

A apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia acontece a partir das 19h e a venda geral dos ingressos tem início na sexta-feira, 19.



