Getty Images Oscar

Embora os festivais de cinema tenham se tornado conhecidos como o palco da temporada de premiações cinematográficas, testemunhamos uma corrida alucinante neste ano, em especial, Veneza e Toronto. E, sim, há candidatos a prêmios despontando com maior força – além de uma abundância de atuações de destaque e trabalhos impecáveis ​​nos setores técnicos).

Então, estamos fazendo um balanço dessa nova safra da melhor maneira: compartilhando algumas das obras mais aguardadas e destacando o que as torna tão especiais.

Focus Features/Universal Pictures Hamnet

Hamnet

Hamnet é um filme de drama histórico, coescrito, coeditado e dirigido por Chloé Zhao ( Domando o Destino; Nomadland; Eternos ), baseado no romance de Maggie O'Farrell de 2020. A história acompanha o relacionamento entre William Shakespeare e sua esposa Agnes, e o impacto da trágica morte de seu filho de 11 anos, Hamnet, em suas vidas. É estrelado por Jessie Buckley ( As Loucuras de Rose; A Filha Perdida; Men – Faces de Medo; Entre Mulheres ) e Paul Mescal ( Aftersun; Todos Nós Desconhecidos; Gladiador II ), como Agnes e William, respectivamente, ao lado de Emily Watson ( Embriagado de Amor; Cavalo de Guerra; A Teoria de Tudo ) e Joe Alwyn ( A Favorita; Tipos de Gentileza; O Brutalista ), em papéis coadjuvantes.

MUBI Father Mother Sister Brother

Father Mother Sister Brother

A mais recente obra antológica de comédia dramática, escrita e dirigida, por Jim Jarmusch ( Amantes Eternos; Paterson; Os Mortos Não Morrem ), nos apresenta a vida de irmãos separados que se reencontram após anos, forçados a enfrentar tensões não resolvidas e a reavaliar seus relacionamentos tensos com seus pais emocionalmente distantes.

O elenco inclui: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore e Luka Sabbat.

CJ Entertainment Sem Outra Escolha

Sem Outra Escolha

Park Chan-wook ( Oldboy; A Criada; Decisão de Partir ) nos entrega um filme de suspense e comédia satírica sul-coreano, baseado no romance americano The Ax de Donald Westlake. Estrelando Lee Byung-hun ( G.I. Joe: A Origem de Cobra; RED 2: Aposentados e Ainda Mais Perigosos; Sete Homens e um Destino ), embarcamos na vida de um homem desempregado por vários anos que elabora um plano único para conseguir um novo emprego: eliminar sua concorrência.

A24 Coração de Lutador: The Smashing Machine

Coração do Lutador: The Smashing Machine

Uma biografia de drama esportivo, escrita, dirigida, coproduzida e editada por Benny Safdie ( Bom Comportamento; Jóias Brutas ), estrelada por Dwayne Johnson ( Alerta Vermelho; Adão Negro; Moana 2 ) como o ex-lutador de MMA Mark Kerr, ao lado de Emily Blunt ( Oppenheimer; O Dublê; Amigos Imaginários ), como a então esposa de Kerr, Dawn Staples.

Annapurna Pictures The Testament of Ann Lee

The Testament of Ann Lee

﻿O musical de drama histórico, dirigido por Mona Fastvold ( O Sonâmbulo; Um Fascinante Novo Mundo ), que coescreveu o roteiro com seu marido, o cineasta Brady Corbet, é estrelado por Amanda Seyfried ( Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo; Meu Amigo Enzo; Mank ) como Ann Lee, a líder fundadora da seita religiosa conhecida como Shakers, no século XVIII.

Também fazem parte do elenco: Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson, Christopher Abbott e Matthew Beard.