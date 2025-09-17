Divulgação Mateus Solano e Paula Braun

A notícia da separação do casal Mateus Solano e Paula Braun pegou fãs de surpresa em anúncio realizado na tarde de ontem (16) por meio de post nas redes sociais dos artistas.

Parceiros de vida e de profissão, os atores, contudo, pretendem se manter ligados por meio do trabalho. A dupla arquiteta para o próximo ano a montagem de um espetáculo em que viverão, justamente, um casal.

Em Uma Visita Inesperada, Braun e Solano darão vida a um casal que vive uma tórrida história de amor inesperada. Ele dará vida a um conquistador que anota todos os seus romances em um caderno, enquanto ela dará vida a uma mulher que, confusa, invade o apartamento errado em busca de um antigo relacionamento.





Escrito pelo francês Jean-Claude Carrière (1931-2021) em 1968 sob o título de L'Aide-Mémoire, Uma Visita Inesperada é um projeto assinado pelo produtor Henrique Benjamin, que também assina a tradução do texto. A direção será assinada pela vencedora do Prêmio Shell Clara Carvalho.

Projetada para 2026, a montagem está em processo de captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.



