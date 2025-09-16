Warner Bros. Pictures Batman





Batman 2 pode ser um dos filmes mais aguardados da DC Comics , mas, já faz tempo que ele vem sendo postergado.

O primeiro filme do diretor Matt Reeves foi lançado em 2022 – também este transferido para mais tarde, devido a pandemia – e a sua sequência foi adiada de 2026 para outubro de 2027, ainda no ano passado.

Ultimamente, a maioria das atualizações a respeito da produção do novo filme tem girado em torno do roteiro da história e de quem o leu, até então.

"Estamos nos preparando. Estamos basicamente entrando em fase de preparação. Filmaremos o filme na próxima primavera", disse o diretor Matt Reeves ao The Hollywood Reporter na cerimônia dos Emmy Awards . "Tem sido uma jornada que está demorando mais do que eu gostaria por vários motivos, muitos motivos pessoais, porém, o mais importante era chegar a um ponto em que eu simplesmente sentisse que era o melhor roteiro que poderíamos escrever."

Warner Bros. Pictures Batman









O roteiro de Batman 2 foi, aparentemente, entregue por volta de junho passado e, embora quase nada se saiba a respeito da sequência da DC Comics , até o momento, sabemos que a estrela da série Pinguim , Colin Farrell, já leu o roteiro e tem um pequeno papel na continuação, enquanto, sua co-estrela Cristin Milioti – que acabou de levar um Emmy por sua performance na série –, não aparecerá.

"A Cristin não está neste", explicou Reeves à MTV no Emmy Awards . "Mas isso é porque estávamos tão avançados no roteiro quando entramos na série, então... Mas vamos ver. Quer dizer, eu acho ela incrível. O que ela fez na série é simplesmente impressionante. E o que Lauren [LeFranc, showrunner] fez ao criar aquela personagem – quer dizer, ao criar esta versão da personagem – é tão especial."

"Então, seria muito emocionante fazer algo com ela", continuou ele. "Mas, para sermos francos, ela não está neste, só porque estávamos tão avançados na história que pensávamos: 'Nossa, poderíamos', isso poderia virar o jogo, digamos, considerando o rumo da história e o que estávamos explorando. Há algumas coisas em que pensamos: 'Ah, adoraríamos fazer isso', mas, na verdade, isso não se encaixa no rumo da história."

Batman 2 será lançado nos cinemas em 1º de outubro de 2027.