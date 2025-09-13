Nil Caniné Ana Beatriz Nogueira em A Procura de uma Dignidade

A obra tropicalista e diversa de Tom Zé sempre fascinou a atriz Ana Beatriz Nogueira, que estreitou laços com as composições do músico baiano ao idealizar e dirigir Uma Canção para Tom Zé, show estrelado pelos músicos Luan Carbonari e Gabriel Rojas que ganhou registro em disco neste 2025 via Biscoito Fino.

Divulgação Ana Beatriz Nogueira e Tom Zé



Em paralelo ao show feito como uma carta de amor ao músico, Nogueira também fez soar na trilha de seu último espetáculo, Senhora Klein, a icônica versão de Tom Zé para A Noite do Meu Bem , canção emblemática da obra de Dolores Duran (1930-1959), gravada pelo compositor baiano em seu álbum Estudando o Samba (1976).



Portanto, não chega a ser surpresa que em A Procura de uma Dignidade, solo que chegou ao palco do Teatro Laura Alvim, em Ipanema, na noite de ontem (12), a voz do músico ressoasse em trilha assinada por Ana Beatriz Nogueira e pelo diretor Gilberto Gawronski.



Adaptado por Leonardo Netto a partir do conto homônimo de Clarice Lispector (1920-1977), o monólogo narra a trajetória de autoconhecimento de uma mulher que, a caminho de um evento social, se perde nos corredores do Maracanã e mergulha em um processo de tentar reconhecer seus medos, falhas e dificuldades.



Composta em 2022 para compor a trilha do musical Língua Brasileira, de Felipe Hirsch, a canção Clarice entra na trilha de A Procura de uma Dignidade como uma forma de estabelecer conexões entre as obras. Isso porque Clarice toma como inspiração a obra de Lispector em uma letra repleta de aliterações e paronomásias.



Com a inclusão de Clarice na trilha de A Procura de uma Dignidade, Ana Beatriz Nogueira não só estreita os laços entre teatro e música popular, como também reafirma sua fé cênica em uma das obras mais ricas e interessantes do cancioneiro brasileiro. Confira abaixo a letra de Clarice :





Carece, Clarice, esclarecer

Poder nascer e renascer

Tão solene, tão solar

Corajoso coração

E sem ter unguentos aguentar

O pregão das pragas no portão

Tensa resistência

E no sul do absurdo supor

Uma grota, uma porta, uma rota

Para o contra se contra fazer

Nesse quarto minguante que míngua

Uma língua



