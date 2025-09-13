A obra tropicalista e diversa de Tom Zé sempre fascinou a atriz Ana Beatriz Nogueira, que estreitou laços com as composições do músico baiano ao idealizar e dirigir Uma Canção para Tom Zé, show estrelado pelos músicos Luan Carbonari e Gabriel Rojas que ganhou registro em disco neste 2025 via Biscoito Fino.
Em paralelo ao show feito como uma carta de amor ao músico, Nogueira também fez soar na trilha de seu último espetáculo, Senhora Klein, a icônica versão de Tom Zé para A Noite do Meu Bem , canção emblemática da obra de Dolores Duran (1930-1959), gravada pelo compositor baiano em seu álbum Estudando o Samba (1976).
Portanto, não chega a ser surpresa que em A Procura de uma Dignidade, solo que chegou ao palco do Teatro Laura Alvim, em Ipanema, na noite de ontem (12), a voz do músico ressoasse em trilha assinada por Ana Beatriz Nogueira e pelo diretor Gilberto Gawronski.
Adaptado por Leonardo Netto a partir do conto homônimo de Clarice Lispector (1920-1977), o monólogo narra a trajetória de autoconhecimento de uma mulher que, a caminho de um evento social, se perde nos corredores do Maracanã e mergulha em um processo de tentar reconhecer seus medos, falhas e dificuldades.
Composta em 2022 para compor a trilha do musical Língua Brasileira, de Felipe Hirsch, a canção Clarice entra na trilha de A Procura de uma Dignidade como uma forma de estabelecer conexões entre as obras. Isso porque Clarice toma como inspiração a obra de Lispector em uma letra repleta de aliterações e paronomásias.
Com a inclusão de Clarice na trilha de A Procura de uma Dignidade, Ana Beatriz Nogueira não só estreita os laços entre teatro e música popular, como também reafirma sua fé cênica em uma das obras mais ricas e interessantes do cancioneiro brasileiro. Confira abaixo a letra de Clarice :
Carece, Clarice, esclarecer
Poder nascer e renascer
Tão solene, tão solar
Corajoso coração
E sem ter unguentos aguentar
O pregão das pragas no portão
Tensa resistência
E no sul do absurdo supor
Uma grota, uma porta, uma rota
Para o contra se contra fazer
Nesse quarto minguante que míngua
Uma língua