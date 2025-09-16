Divulgação O cantor e o compositor Ivan Lins

O Prêmio da Música Instrumental Brasileira Tokio Marine Hall celebra em sua terceira edição a obra e o legado do cantor, compositor e músico carioca Ivan Lins, que comemorou 80 anos de vida neste 2025 em que roda o mundo com turnê que passa a limpo mais de 60 anos de música.

Ainda sem data divulgada, a premiação acontecerá no palco do Tokio Marine Hall, em Santo Amaro, região sul de São Paulo. Nesta edição, os músicos inscritos vão concorrer a um prêmio em dinheiro e a uma diária no estúdio Trama em Cena, de João Marcelo Bôscoli, onde o vencedor terá direito a gravar e mixar uma faixa autoral.

Com as inscrições abertas, o Prêmio da Música Instrumental Brasileira Tokio Marine Hall receberá músicos de todo o Brasil em uma competição em que cada músico tocará duas canções, uma autoral e uma releitura de um título composto pelo homenageado da edição.

As inscrições acontecem até o dia 25 de outubro através do site https://premiodamusicainstrumental.com.br e para concorrer o músico precisa ter nascido ou ser naturalizado no Brasil e ser maior de 18 anos.

O júri será formado pela jornalista e pesquisadora Camila Fresca, a pianista e compositora Débora Gurgel, o músico e comunicador Gustavo Vaz, a baterista e produtora Vera Figueiredo e o Diretor de Marketing da Tokio Marine Seguradora, Flavio Otsuka.