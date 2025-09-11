Nil Caniné Ana Beatriz Nogueira em A Procura de uma Dignidade

Os mistérios da obra magistral de Clarice Lispector (1920-1977) seguem em plena investigação no cenário teatral Brasil afora. Quando subir ao palco do Teatro Laura Alvim, em Ipanema , região sul do Rio de Janeiro, para estrear o solo A Procura de uma Dignidade, a atriz Ana Beatriz Nogueira vai embarcar em sua terceira imersão nos escritos da autora.

Isso porque o monólogo baseado no conto homônimo de 1974 já foi dirigido pela atriz há quatro anos, quando guiou a atriz e cantora Sandra Pêra por sua primeira incursão solo no teatro, em projeto exibido online. Antes, Nogueira já havia investigado as agruras de uma mulher solitária em luto pela perda recente da mãe em Um Dia a Menos, outra adaptação solo de um conto da autora.

Em A Procura de uma Dignidade, Nogueira volta a discutir temas como a solidão, crise de identidade e a jornada de autoconhecimento ao narrar a história de Sra. Xavier, uma mulher que pretendia comparecer a um evento social, mas acaba por engano nos corredores subterrâneos do Estádio do Maracanã. Em busca de uma porta de saída, ela mergulha numa jornada interna em busca de si mesma, confrontando seus medos e desejos mais profundos.

Sob a direção de Gilberto Gawronski e adaptação assinada por Leonardo Netto, A Procura de uma Dignidade cumpre temporada de sexta-feira a domingo até o dia 26 de outubro. As sessões acontecem às 20h (sex. e sáb.) e às 19h (dom.) Os ingressos custam de R$ 30 (meia) a R$60 (inteira).



