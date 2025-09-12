Cristina Granato A atriz e cantora Soraya Ravenle

Lançada em 1991 no redefinidor álbum Marina Lima, a canção Grávida , parceria de Marina com Arnaldo Antunes, foi o mote disparador do monólogo homônimo que a atriz e cantora Soraya Ravenle pretende estrear em 2026.

Sob a direção de Julia Bernat, que também assina a dramaturgia composta por textos inéditos de artistas convidados, Grávida, a peça, busca refletir sobre o papel de uma artista, cantora e atriz, que, com mais de 60 anos de idade, busca compreender sua vida no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo contemporâneo e as formas de viver de seu ofício.

A princípio, a ideia é que o espetáculo cumpra temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde Ravenle esteve em 2023 como componente do elenco da última temporada paulistana do sucesso Tom na Fazenda.

Veja abaixo a letra de Grávida , gatilho determinante para o novo trabalho da atriz.



Grávida

(Marina Lima/ Arnaldo Antunes, 1991)



Eu tô grávida

Grávida de um beija-flor

Grávida de terra

De um liquidificador

E vou parir

Um terremoto

Uma bomba, uma cor

Uma locomotiva a vapor

Um corredor



É que eu tô, tô grávida

Esperando um avião

Cada vez mais grávida

Estou grávida de chão

E vou parir

Sobre a cidade

Quando a noite contrair

E quando o sol dilatar

Dar à luz



É que eu tô, tô grávida

De uma nota musical

De um automóvel

De uma árvore de Natal

E vou parir

Uma montanha

Um cordão umbilical

Um anticoncepcional

Um cartão postal



É que eu tô, tô grávida

Esperando um furacão

Um fio de cabelo

Uma bolha de sabão

E vou parir

Sobre a cidade

Quando a noite contrair

E quando o sol dilatar

Vou dar à luz



