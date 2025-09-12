Divulgação Plateia do Teatro das Artes

Prestes a celebrar 25 anos desde sua inauguração, o Teatro das Artes, dentro do shopping Eldorado, na região oeste de São Paulo, inaugura neste mês de setembro um espaço alternativo à sua sala principal. Trata-se do Espaço Wilson Rodriguez, sala alternativa e com caráter multiuso capaz de se moldar em diferentes formatos para receber até 100 pessoas.

O novo espaço leva o nome do produtor Wilson Rodriguez (1938-2023), fundador da casa e ex-proprietário do mítico Teatro do Leblon, responsável por receber espetáculos estrelados por nomes do quilate de Marília Pêra (1943-2015), que nomeava a sala principal do espaço, e Fernanda Montenegro, responsável por dar nome à sala alternativa. A atriz Tônia Carrero (1922-2018) também nomeava uma sala no imóvel.

Stephano Matolla Sala multiuso Espaço Wilson Rodriguez

Rodriguez dividiu a curadoria da casa com a parceira Ecila Mutzenbecher, com quem comandou o Teatro da Barra, em 1989, o Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, e o Teatro Fashion Mall, em Botafogo, todos no Rio de Janeiro. Em 2003, inauguraram o Teatro das Artes de São Paulo, que agora recebe o novo espaço.

Rafa Marques Foto de cena da peça Passaporte para o Amor

Para dar o pontapé na nova empreitada, a sala recebe a comédia romântica Passaporte para o Amor, de Dan Rosseto, que divide a direção com Viviane Figueiredo. Os atores Marjorie Gerardi e Stephano Matolla estrelam a produção sobre um homem e uma mulher que se conhecem no saguão de um aeroporto ao perderem o voo. Os dois precisam passar a noite juntos até que a companhia aérea consiga realocá-los em um novo voo.

A montagem fica em cartaz a partir de 20 de setembro. Já em 04 de outubro, o espaço recebe O Estranho Atrás da Porta, espetáculo escrito, dirigido e co-estrelado por Luccas Papp ao lado de seu irmão, Matheus Papp.

A abertura do novo espaço atende também a uma demanda da cidade de São Paulo, que se vê na iminência de perder pelo menos quatro de seus espaços culturais. Devem sair de cena entre 2025 e 2026 os teatros Bravos, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira e Contêiner. A ver…



