Divulgação A atriz Cristiana Oliveira

Prestes a celebrar 40 anos de carreira, contados a partir do sucesso como modelo em meados da década de 1980, Cristiana Oliveira deve celebrar a data nos palcos. A atriz planeja adaptar para a cena Noite em Claro, romance lançado pela escritora Martha Medeiros em 2012.

A obra trata de uma mulher que relembra sua história de amores e desamores em uma noite de insônia. Marcada por frustrações, dores e prazeres, a obra foca a personagem buscando lembrar das histórias que a levaram até o ponto que se encontra.

Divulgação/ LPM Pocket Capa do livro Noite em Claro, de Martha Medeiros

A adaptação será assinada por Cristiana em parceria com Gustavo Paso, que também assina a direção. A montagem deve chegar aos palcos em 2026 com temporadas prometidas para São Paulo e Rio de Janeiro.

Noite em Claro marca a segunda parceria de Oliveira com Medeiros. Em 2018, a atriz estrelou a adaptação de Regiana Antonini para a coletânea de crônicas Feliz por Nada, lançada pela autora gaúcha em 2011.

A obra de Martha Medeiros é bastante profícua no teatro. Entre as adaptações mais populares de sua obra estão a comédia Simples Assim, estrelada por Júlia Lemmertze os blockbusters Doidas e Santas, há anos em cartaz encabeçada por Cissa Guimarães, e Divã, responsável por solidificar a carreira de Lilia Cabral no teatro e no cinema.

Há ainda os dramas Tudo o que eu Queria te Dizer, estrelado por Ana Beatriz Nogueira, e Também Queria te Dizer, protagonizado por Emílio Orciollo Netto.



