Leo Aversa O ator Emílio Dantas como Cazuza em musical

Quando subiu ao palco do Theatro Net Rio, no Rio de Janeiro, para dar vida a Angenor de Miranda Araújo Neto (1958-1990), o Cazuza, em Pro Dia Nascer Feliz - O Musical (2013), Emílio Dantas era um ator com carreira em ascensão no teatro e alguma visibilidade na TV. Ao fim da temporada, o ator havia se tornado um dos principais nomes do cenário nacional.

Agora, mais de uma década após o sucesso da montagem, que ficou em cartaz em diferentes temporadas, Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz arquiteta seu retorno à cena estrelado pelo mesmo Emílio Dantas responsável por mimetizar os gestos e a voz do compositor de Exagerado (1985) e Ideologia (1988).

Sob a direção de João Fonseca, que assinou a primeira montagem, e texto de Aloísio de Abreu, a nova produção deve chegar ao Rio de Janeiro em 2026. Em fase de captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura, a produção é assinada pela produtora Pensar Cultural e visa captar R$ 3.556.267,00.



