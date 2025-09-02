Chippu Emma Stone & Yorgos Lanthimos

Cillian Murphy e Christopher Nolan. Johnny Depp e Tim Burton. Samuel L. Jackson e Quentin Tarantino. Robert De Niro e Martin Scorsese. Matt Damon e Steven Soderbergh. Tom Hanks e Steven Spielberg. Antonio Banderas e Pedro Almodóvar. Bill Murray e Wes Anderson. E, agora, Emma Stone e Yorgos Lanthimos.

No próximo mês, mais exatamente, 30 de outubro, chegará aos cinemas brasileiros, o mais recente trabalho do diretor grego Yorgos Lanthimos, Bugonia (2025) , em sua quarta parceria com a oscarizada atriz Emma Stone.

A atriz e o cineasta nunca esconderam que desde o começo houve uma simbiose instantânea, entre os dois. E, deve-se reforçar, que as personagens e, consequentemente, performances de Stone, são bem diferentes, uma da outra. Inclusive, foi através de um destes trabalhos juntos que a atriz de 36 anos, acabou levando uma estatueta do Oscar para casa.

Agora, em Bugonia , ela tem mais uma chance de mostrar o porquê é uma das atrizes mais qualificadas de sua geração. A mistura de comédia sombria satírica absurdista e ficção científica de Lanthimos, nos apresentará a incomum história de dois jovens (Jesse Plemons e Aidan Delbis) obcecados por conspirações que sequestram a poderosa CEO ( Emma Stone) de uma grande empresa farmacêutica, convencidos de que ela é uma alienígena com a intenção de destruir o planeta Terra.

Para aqueles desacostumados com as peculiaridades do cinema de Yorgos Lanthimos, eis aqui uma chance de conferir os trabalhos anteriores dele, junto de sua musa inspiradora, Emma Stone:

Searchlight Pictures A Favorita

A Favorita (2018)

Na Inglaterra, do início do século 18, testemunhamos a relação próxima entre a Rainha Ana (Olivia Colman) e Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz) ser ameaçada pela chegada da prima de Sarah, Abigail Hill ( Emma Stone), resultando em uma rivalidade acirrada, entre as duas primas, pelo cargo de nova favorita da Rainha. (Disponível no Disney+)

Searchlight Pictures Pobres Criaturas

Pobres Criaturas (2023)

Trazida de volta à vida por um cientista nada ortodoxo (Willem Dafoe), uma jovem ( Emma Stone) foge com um advogado (Mark Ruffalo) em uma aventura relâmpago pelos continentes em seu propósito de lutar pela igualdade e libertação. (Disponível no Disney+)

Searchlight Pictures Tipos de Gentileza

Tipos de Gentileza (2024)

﻿Uma fábula antológica tríptica que acompanha um homem (Jesse Plemons) sem escolha que tenta assumir o controle da própria vida; um policial (Jesse Plemons) que fica alarmado porque sua esposa ( Emma Stone), que estava desaparecida no mar, retornou e parece uma pessoa completamente diferente; e uma mulher ( Emma Stone) determinada a encontrar alguém específico com uma habilidade especial, que está destinado a se tornar um líder espiritual prodigioso. (Disponível no Disney+)