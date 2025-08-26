Nana Moraes Elias Andreato substitui Herson Capri em Memórias do Vinho

Caberá ao ator e diretor Elias Andreato substituir Herson Capri durante a prorrogação da temporada de Memórias do Vinho no Teatro Renaissance, em São Paulo. Capri deixou o elenco para estrelar A Sabedoria dos Pais, comédia escrita e dirigida por Miguel Falabella e co-estrelada por Natália do Vale.

Andreato, que assina a direção da montagem, assume o papel do patriarca de uma família que vê seus negócios ruírem e só tem na antiga adega um meio de manter viva a memória dos tempos de glória. Na peça, a personagem vive um momento de reencontro com o filho (interpretado por Blat), que também se encontra em um momento de crise.

Memórias do Vinho é uma das últimas peças escritas pela atriz, diretora e dramaturga Jandira Martini (1945-2024), que contou com o auxílio do amigo Maurício Guilherme na finalização do texto. A montagem marca o projeto de homenagens à memória de Martini que contou ainda com a produção de Jandira -Em Busca do Bonde Perdido, estrelado por Isabel Teixeira.

A montagem permanece em cartaz no palco do Teatro Renaissance até o dia 28 de setembro. As sessões acontecem aos sábados e domingos, às 21h e às 19h, respectivamente. No dia 20 de setembro (sáb.) a sessão será às 21h30, enquanto no fim de semana dos dias 06 e 07 não haverá espetáculo. Os ingressos custam de R$75 (meia) a R$150 (inteira).



