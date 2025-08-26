Divulgação A atriz Susana Vieira

Embora não dê sinais de diminuição de ritmo, Susana Vieira pode estar prestes a se aposentar. Ao menos é o que promete a apresentação de Susana Vieira Conta Tudo, título provisório do monólogo que a atriz deve estrear em 2026 e marcar sua despedida - ao menos dos palcos.

Escrito e dirigido por Fernando Ceylão, a obra ainda está em fase de captação de recursos via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, mas tem previsão de estreia para o primeiro semestre do próximo ano.

A montagem vai partir do diagnóstico de câncer recebido pela atriz em 2015, quando descobriu uma leucemia linfocítica crônica, e segue passando a limpo não apenas suas histórias, mas também suas opiniões a respeito de seu ofício, do Brasil, do etarismo e de outros assuntos que a acompanham ao longo de seus 82 anos de idade.

Susana Vieira Conta Tudo contará com a produção do amigo de longa data, o novelista Aguinaldo Silva, que embora não assine o texto, será o responsável por colocar a obra em cena. A peça estreia tão logo Susana termine sua turnê internacional. A atriz segue em cartaz com o monólogo Lady, de Gustavo Pinheiro.



